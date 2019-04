Diese Jugend! Nichts als Party und Quatsch im Kopf, interessiert sich bloß für Smartphones und Netflix-Serien, und anstrengen will sie sich auch nicht mehr! Wirklich? Seitdem sich Freitag für Freitag weltweit junge Menschen fürs Klima auf die Straße begeben, ist das Thema in aller Munde: Die Jugendlichen sind ja doch politisch, jubeln die einen. Ach, die wollen doch nur Schule schwänzen, mosern die anderen. Vermutlich trifft keines von beidem zu: Sie ist nämlich schon länger politisch, diese Jugend.

Soziologen von der Uni Konstanz haben das Phänomen Greta kürzlich unter die Lupe genommen. Ihr Fazit: Die junge Generation ist politisch, wissbegierig und idealistisch. Das habe eine Umfrage unter Schülern beim Konstanzer „Fridays for Future“-Schul­streik gezeigt: 95 Prozent der befragten Demonstranten waren demnach der Meinung, ihr Engagement könne etwas verändern. Nur jeder Zehnte fand auch, dass der Streik außerdem eine gute Gelegenheit zum Schwänzen sei.

Die große Mehrheit (83 Prozent) verpasste der Umfrage zufolge zwar Unterricht, aber das sei für sie ebenso zweitrangig wie das Teilnahmeverbot durch die Schule, das immerhin fast die Hälfte der Demonstranten betraf.

Die Schüler seien sogar bereit, Sanktionen wie Nachsitzen in Kauf zu nehmen, mit denen mehr als ein Drittel der Befragten durchaus rechnete. „Einfach mal die Schule schwänzen? Darum geht es der überwältigenden Mehrheit überhaupt nicht“, so ein Fazit des Konstanzer Soziologen und Organisationsforschers Sebastian Koos.

Dass die Jugend wieder politischer geworden ist, attestierte ihr schon 2015 die Shell-Studie: Im Vergleich zu nur 30 Prozent im Jahr 2002 bezeichneten sich damals bereits rund 41 Prozent der Jugendlichen als „politisch interessiert“ – auch wenn die politischen Parteien nicht davon profitierten.

„Jugendliche bringen den Parteien wenig Vertrauen entgegen, genauso wie großen Unternehmen, Kirchen und Banken“, hieß es damals. Das größte Vertrauen würden Polizei, Gerichte sowie Menschenrechts- und Umweltschutzgruppen genießen.

Wer den Blick mal von den Klima­streiks wendet, bemerkt, dass sich auch auf anderen Politikfeldern längst Jugendliche tummeln. Was auch auffällt: Die Jugend ist selbstbewusster geworden. Sie fordert für sich dieselben Bürgerrechte wie die Erwachsenen ein. Auch wenn sie nach wie vor von den meisten Wahlen (außer der Kommunalwahl) ausgeschlossen sind, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht für etwas eintreten können. Bestens vertraut mit dem Smartphone und seinen Vorzügen, ist sie auch in der Lage, sich schnell zu vernetzen und dabei ordentlich Wirbel zu machen.

Der neue Jugendstil hat in den vergangenen Jahren einigen jungen Leuten zu nationaler, zum Teil zu internationaler Berühmtheit verholfen: Vor der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg machte schon der deutsche Bäumepflanzer Felix Finkbeiner von sich reden. Emma Gonzales hat nach dem Amoklauf an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida als mutige Kämpferin gegen Waffenbesitz einen Platz im kollektiven Gedächtnis erworben. Die junge Afghanin Malala Yousafzai wurde für ihren Einsatz für Kinderrechte und ein Recht auf Bildung auch für Mädchen sogar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Die Jugendlichen haben Interessantes zu sagen. Häufig sind ihre Ziele vom jugendlichen Feuer des Idealismus durchdrungen, der manchem Erwachsenen im Laufe der Jahre abhanden gekommen ist. Von der Politik werden sie häufig nicht für voll genommen, zu utopisch erscheinen die Ziele – und zu unerfahren die Protagonisten. Oft tut man ihnen Unrecht.

Auch abseits der großen Schlagzeilen gibt es engagierte Jugendliche, auch bei uns in der Region. Drei von ihnen, ihre Ziele und was sie antreibt wollen wir auf diesen Themen des Tages vorstellen.

angelika.wohlfrom@suedkurier.de

Im Sommer 2018 fasst Greta Thunberg, Jahrgang 2003, einen Entschluss: Statt im Unterricht zu sitzen will sie künftig immer freitags vor dem Parlamentsgebäude in Stockholm stehen und für besseren Klimaschutz protestieren. Nachdem sie von den Auswirkungen der CO 2 -Emissionen erfahren hat, sorgt Thunberg dafür, dass ihre Familie sich nur noch vegan ernährt und keine Flugreisen mehr unternimmt. „Für mich ist nichts davon ein Opfer, ich brauche diese Sachen nicht“, sagt die 16-Jährige. Inzwischen hat Greta Thunberg bei der UN-Klimakonferenz COP24 im polnischen Kattowitz gesprochen und nebenbei eine weltweite Protestbewegung angestoßen: Allein in Deutschland streiken die über das Aktionsnetzwerk Fridays For Future verbundenen Schüler in mehr als 30 Städten. Thunberg wurde für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. (AFP)

Aber es gibt auch positive Erlebnisse: Nicht nur zum Rathaus führt inzwischen eine Rampe, auch zur Stadtbibliothek. Unter anderem auf ihr Drängen hin fahren Niederflurbusse in ihren Ort nun zu verlässlichen Zeiten – auch wenn sie noch längst nicht barrierefrei sind und weit weg davon, die UN-Behindertenrechtskonvention zu erfüllen. Morena sitzt im Behindertenbeirat der Stadt Bad Säckingen und im Landesvorstand der AG „Selbst aktiv“ von der SPD Baden-Württemberg. Weil sie feststellte, dass sich die meisten Mitmenschen gar nicht vorstellen können, mit welchen Hindernissen sie im Alltag leben muss, startete sie ihren Blog „www.rollendes-leben.de“. Die Anfrage, selbst für den Gemeinderat zu kandidieren, musste sie ablehnen: Spät am Abend, wenn die Sitzungen enden, fährt kein Niederflurbus mehr in ihr Dorf.

Inklusion, sagt sie, sei eigentlich eine Revolution, die bedeute, dass alle Menschen – egal ob groß oder klein, dick oder dünn, behindert oder nicht – dazugehören. Der Besuch einer Sonderschule kam für sie schon deshalb nicht infrage, weil sie genau für dieses Dazugehören kämpft. Trotzdem brach sie das Gymnasium vergangenen Herbst ab: Das Kultusministerium hatte ihr nicht genehmigt, das Abitur statt in zwei in drei Jahren zu absolvieren – die Mehrzeit aber hätte sie aufgrund ihrer Krankheit benötigt.

Damit begann ihr Einsatz für Inklusion. Sie schrieb E-Mails an den Behindertenbeirat der Stadt Bad Säckingen, zu der Rippolingen gehört, und an den Behindertenbeauftragten des Landes Baden-Württemberg. Nach zwei Jahren endlich der Erfolg: Statt Stufen kann der Rollstuhlfahrer nun auch eine Rampe nutzen.

Sander Frank aus Friedrichshafen – alles für die Nachhaltigkeit

Sander Frank aus Friedrichshafen

Ein junger Mann mit umgedrehter Basecap nimmt beim Schülerstreik das Mikro in die Hand und lässt es in der Runde kreisen. Warum seid ihr beim Klimastreik, will er von den Friedrichshafener Demonstranten wissen. Jeder darf seine Forderungen, seine Ängste äußern und viele haben etwas zu sagen. Der junge Mann, der sie zu Wort kommen lässt, heißt Sander Frank, ist 21 Jahre alt und hat die Häfler schon früh mit Fridays for Future vernetzt.

Der Student der Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Zeppelin-Universität ist politisch schon länger aktiv. Er sitzt im Jugendgemeinderat von Friedrichshafen, kandidiert bei den Kommunalwahlen für die Linke und ist Mitglied im Beirat der Landesregierung für nachhaltige Entwicklung, berät also Kretschmann & Co in Sachen Nachhaltigkeit. Außerdem ist er Vorsitzender des überparteilichen Rings politischer Jugend, moderiert zusammen mit dem Landesjugendring den Jugendlandtag und fährt schon mal nach Berlin, um an der deutschen Jahrestagung des Weltklimarats IPPC teilzunehmen. Der Mann hat einen Terminkalender wie ein Manager.

Früh politisch aktiv geworden

Aufgewachsen in Laufenburg, wurde sein Interesse für Politik in Bad Säckingen, wo er zur Schule ging, etwa mit 16 geweckt. Er habe einen „aufregenden Abend“ bei einer Podiumsdiskussion zur anstehenden Landtagswahl erlebt – und seither mischt er selbst mit. „Als zwei Jahre später die Flüchtlingskrise losging, waren wir im Jugendgemeinderat Bad Säckingen der Meinung, dass wir etwas gegen Ressentiments tun müssen.“ Sie organisierten ein multikulturelles Benefiz-Musikfestival mit und für Geflüchtete. Inzwischen hat er sich mehr auf Nachhaltigkeit spezialisiert. Als Fridays for Future in Deutschland aufkam, sei er gleich in die erste Whats-App-Gruppe eingetreten, habe erst mal eine Bodensee-Gruppe ins Leben gerufen. Was sich da in diesen Wochen in der gesamten Republik, ja weltweit abspielt, begeistert den Studenten. „Atemberaubend“ findet er den großen Zuspruch für die Demos. „Da werden noch ganz viele Ortsgruppen kommen“, ist er überzeugt.

Woran liegt es, dass sich vor allem Jugendliche so sehr ums Klima sorgen? Auch Frank kann da nur spekulieren. Was er der Jugend im Gegensatz zur älteren Generation aber auf jeden Fall zuschreibt, ist der Glaube an Veränderung. Das zeigt sich auch an seinem Lebensstil: Längere Strecken legt er mit den Zug zurück, er stellt sein eigenes Waschmittel her, kauft die Klamotten aus zweiter Hand und verzichtet auf viele tierische Produkte. Die Angst seiner Mitstreiter vor dem, was Wissenschaftler in Sachen Klimawandel prognostizieren, teilt er. So cool er mit seiner Mütze auch wirkt.