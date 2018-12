Trotz allem muss man sich fragen, warum die französischen Ermittler am Tag des Straßburger Anschlags seltsam zögerlich reagierten: Wieso verging ein ganzer Tag, bevor international mit Fotos nach Chérif C. gefahndet wurde? So verstrichen wertvolle Stunden, in denen die Spur des mutmaßlichen Terroristen langsam kalt wurde.

Man sollte meinen, Frankreich sei in Sachen Terrorismus inzwischen leidgeprüft genug. Terror hat die schreckliche Eigenschaft, Menschen, die davon betroffen sind, zu lähmen. Die Profis allerdings sollten in der Lage sein, kühlen Kopf zu bewahren. Hätte ein internationales Terrorismuszentrum, nach dem derzeit gerufen wird, besser reagiert? Möglicherweise. Derart simple Zusammenarbeit sollte allerdings auch ohne diesen bürokratischen Mehraufwand gewährleistet sein.

