Der zum Jahresende in Mainz wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in den Niederlanden festgenommene Syrer soll an das Nachbarland ausgeliefert werden. Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz ordnete auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Auslieferungshaft gegen den 26-Jährigen an, wie das OLG am Mittwoch mitteilte.

Amsterdam/Mainz Terrorverdacht: Niederlande bitten Deutschland um Auslieferung

Der erste Strafsenat fasste den Beschluss demnach bereits am Montag. Die Generalstaatsanwaltschaft betreibt nun das Auslieferungsverfahren. Der Mann wird von den niederländischen Ermittlern verdächtigt, an der Vorbereitung eines Anschlags beteiligt gewesen zu sein.

Er wurde in der Wohnung eines Cousins in Mainz festgenommen. Im niederländischen Rotterdam wurden in dem Zusammenhang Ende Dezember ebenfalls vier Verdächtige festgenommen.

(AFP)