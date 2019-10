Selten war der Sündenbock für das Debakel so schnell gefunden wie in Österreich: Heinz-Christian Strache, ehemaliger FPÖ-Chef und Vizekanzler, ist die Ursache für den Niedergang der alten Haider-Partei. Dem kann man kaum widersprechen: In einer Mischung aus Überheblichkeit und Dummheit ging er einer blonden angeblichen Oligarchin auf den Leim.

Das Video, das den Vorgang dokumentiert, ist entlarvend: Strache war bei seinen nächtlichen Plaudereien bereit, sein Land an russische Unternehmer zu verraten – wenn er nur an die Macht käme. Sein finaler Abgang ist überfällig. Dass seine Partei ihn so lange hielt, war reiner Opportunismus. Ob seine Nachfolger solider sind, steht auf einem anderen Blatt. Der Alpen- und Austro-Nationalismus, den die Freiheitlichen, wie die FPÖ sich auch nennt, fordern, ist Fassade – und zwar eine brüchige.

Sie verraten ihr Land und die eigene Klientel

Der Ibiza-Trip offenbarte, dass die Haider-Epigonen gerne über Vaterland und die „ehrlichen kleinen Leute“ schwadronieren. Hinter verschlossenen Türen tun sie dann das Gegenteil. Sie verraten ihr Land und die eigene Klientel. Hoffentlich merken sich die Wähler diese FPÖ-Tricks.