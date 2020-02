Verkehrsminister Andreas Scheuer ist ein politischer Unglücksrabe. Erst wirft er dem Steuerzahler die gescheiterte Maut vor die Füße. Nun kämpfen er und die CSU gegen das Tempolimit – offenbar in Unkenntnis darüber, dass immer mehr Bürger bereit sind, langsamer zu fahren. Wenn selbst der ADAC als Vollgas-Lobby das freie Dahinbrettern mit einem Fragezeichen versieht, kann das auch der CSU zu denken geben. Tut es aber nicht. Sie startet eine Kampagne gegen ein Limit und mobilisiert für den Bleifuß. Inhaltlich wurzelt die Aktion eher im 20. Jahrhundert. Nicht Tempo 130 ist ideologisch behaftet, sondern das Festhalten an alten Bewegungsmustern. Die meisten Bundesbürger sind da weiter, angestoßen auch vom Umweltgedanken. Tempo 200 hat als Symbol für Freiheit ausgedient. Auch die Autobauer denken längst weiter. In München und Ingolstadt grübeln die Ingenieure über die Mobilität der Zukunft. Die Tachonadel ist nicht mehr wichtigstes Instrument, sondern liebevolles Retro.