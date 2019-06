Bayern und Tirol bildeten einst ein zünftiges Gespann. Nun steht den zwei Bergvölkern ein handfester Streit ins Haus. Die Sperrung der Landstraßen in Tirol erinnert an Zeiten, als das Verhältnis nicht so traulich war wie heute. Unvergessen ist die Episode, als bayrische Soldaten in der Napoleonzeit in Tirol einfielen und das schöne Land – damals noch mit Südtirol – für die kommenden neun Jahre besetzten (1805). Menschen vergessen solche Übergriffe, Völker nicht. Jedes Schulkind in Kufstein lernt das.

Wie eine Invasion

Der Haussegen zwischen den Nachbarn hängt schief. Grund dafür sind die saisonal wachsenden Verkehrsströme, die als Invasion empfunden werden. Das Problem sind nicht die Autos, sondern deren Massenhaftigkeit. Meist sind es Urlauber, die Tirol von Nord nach Süd durchfahren, um ans Meer oder auf den Balkan zu gelangen. So wurde aus dem früheren Urlaubsziel ein Transitland, das man schnell hinter sich bringt. Die Einwohner sehen sich deklassiert. Der Reisende lässt eine Kolonie hinter sich, die er am liebsten im Rückspiegel sieht.

Klug wäre auf deutscher Seite eine Reaktion, die solche Bedenken aufgreift. Das tut der Bundesverkehrsminister aber nicht. Stattdessen handelt Andreas Scheuer so, wie es mancher streitende Nachbar tut: Er klagt und zieht den Kontrahenten vor Gericht. Es wirkt wie ein Sommertheater ohne Drehbuch. Denn bis ein Urteil fällt, sind die Sperren längst aufgehoben. Sie wurden aus naheliegenden Gründen nur für die Sommerferien verhängt und laufen im September aus.

Brotzeit statt Klage

Warum reden die beiden nicht miteinander? Die Regierung in Innsbruck würde dem CSU-Politiker die Täler und Dörfer zeigen, in denen man nicht mehr von einer Seite der Straße auf die andere kommt. Sie würde ihn auf überfüllte Rastplätze und verschmutzte Parkplätze führen. So könnte ein Dialog aussehen – irgendwo zwischen Handschlag, Brotzeit und Mautstelle.

Andreas Scheuer weiß das. Er hat ein großes Ministerium hinter sich, dessen Mitarbeiter (1245 in Berlin und Bonn) Bescheid wissen. Sie können ihm auch sagen, dass sich die Tiroler Landesregierung gut abgesichert hat. Sie darf freihändig ein Fahrverbot verhängen, wenn sie die Sicherheit der Bürger gefährdet sieht. Während der Flüchtlingskrise plante Innsbruck bereits die Sperrung am Brenner. Bayern hatte damals keine Bedenken. In CSU-Kreisen wiederum ist bekannt, dass mit den Tirolern nicht zu spaßen ist. Der Landeshauptmann heißt nicht umsonst so, wie er heißt. Gunter Platter führt das Amt mit Kraft. Von den Landhausmoden-Politikern in Bayern lässt er sich nicht beeindrucken.

Wenn Argumente rosten

Auch nicht vom ADAC, der einmal mehr auf „Reisefreiheit“ drängt. Damit wiederholt die Autofahrer-Lobby ein altes Argument, das inzwischen dicken Rost ansetzt. Denn was bedeutet Reisefreiheit der einen, wenn die Interessen von Anwohnern mit Füßen getreten werden? In Zeiten eines wachsenden Unwohlseins am Klima wird man die Worte Auto und Freiheit nicht mehr ohne weiteres kombinieren. Das individuelle Fahren hat seine besten Zeiten hinter sich.

Wo auf der Straße viel teures Blech steht, wandert der Blick zur Schiene. Die Bahnhöfe in Tirol – von Landeck bis Wörgl – sind in einem deutlich besseren Zustand. Zudem arbeitet Österreich am längst vereinbarten Brenner-Basistunnel. Er soll eines Tages das Umladen von Gütern auf die Schiene ermöglichen. Während der kleine Nachbar längst Maschinen und Arbeiter aufbietet, geschieht auf deutscher Seite nichts. Die Deutsche Bahn hat bisher nur einen Planungsauftrag erhalten.

Es klingt wie schlechtes Bauerntheater

Vor diesem Hintergrund ist der Streit über gesperrte Landstraßen und angehaltene Lastwagen nur eitel Blendwerk. Politische Lüftlmalerei am Bauerntheater. Diesmal ist nicht die SPD schuld. Die CSU stellt seit zehn Jahren den Verkehrsminister. Dieser tut zwar wenig, dies aber mit beachtlicher Ausdauer.