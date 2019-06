Noch bevor US-Präsident Donald Trump im Königreich gelandet war, hatte er über Tage die Schlagzeilen auf der Insel bestimmt. Und das lag nicht allein daran, dass der Staatsbesuch hoch umstritten ist. Trump mischte sich auch abermals in innerbritische Angelegenheiten ein.

So rät er den Gastgebern in Interviews zum schnellen Brexit und lobt Hardliner wie Boris Johnson als Kandidaten für den Posten des Premierministers. Ein Affront. Die Brexit-Anhänger, äußert er sich doch in ihrem Sinne. Die Doppelmoral ist dabei kaum zu übersehen.

Als vor dem EU-Referendum Ex-Präsident Barack Obama die Briten darauf hinwies, dass sie im Falle eines Brexit-Votums „am Ende der Warteschlange“ bezüglich eines Handelsabkommens stünden, war der empörte Aufschrei unter den Austrittsbefürwortern groß. Nun mischt sich erneut ein US-Präsident ein – und erhält Beifall. Weil er sich für den Brexit ausspricht und so die EU-feindliche Stimmung im Land verstärkt.