Vor wenigen Wochen verloren die IS-Milizen die letzten Reste ihres Schreckensstaats in Syrien. Der Traum vom Kalifatsreich ist vorerst ausgeträumt. Die Niederlage macht die Glaubenskrieger nicht minder gefährlich: Der IS reklamiert die mörderische Anschlagsserie in Sri Lanka für sich. Offenkundig will die Terrortruppe der Welt vor Augen führen, dass mit ihr weiterhin zu rechnen ist.

So wie alle islamistischen Fanatiker braucht der IS den Religionskonflikt, um in der muslimischen Welt neue Anhänger zu finden. Es verwundert daher nicht, dass das Blutbad in Christchurch als Motiv für den Massenmord auf der Tropeninsel Sri Lanka herhalten muss. Es ist eine Begründung wider alle Fakten: Die Bürger Neuseelands taten alles, um den trauenden Muslimen ihr Mitgefühl zu zeigen. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern zeigte sich demonstrativ mit Kopftuch. Ihr ging es darum, den Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt zu durchbrechen. Genau das ist auch in Sri Lanka notwendig.