Das Datum muss man sich merken. Der 25. September 2018 könnte als Merkels Waterloo in die Geschichtsbücher eingehen. Als der Tag, an dem mit einem großen Knall und für alle sichtbar das Ende der Ära Merkel eingeleitet wurde.

Nach 13 Jahren im Amt der Bundeskanzlerin versagt ihr die Mehrheit der eigenen Bundestagsfraktion demonstrativ die Gefolgschaft und wendet sich von ihr ab.

Mehr als nur die Sehnsucht nach einem personellen Wechsel

Die Wahl von Ralph Brinkhaus zum neuen Chef der Fraktion ist mehr als nur die Sehnsucht nach einem personellen Wechsel und einem Neuanfang. Es ist ein Aufstand gegen das gesamte System Merkel, das einzig und allein darauf ausgerichtet ist, ihre Macht zu sichern.

Mit der Abwahl Kauders bricht die tragende Säule dieses Systems weg. Und das bleibt für die Stabilität des gesamten Regierungsgebäudes nicht ohne Folgen.

Merkels Werben nützte nichts

Die Fraktion entdeckt ihre Unabhängigkeit und ihre Lust, sich von der Kanzlerin zu emanzipieren – und sie beginnt mit den Weichenstellungen für die Zeit nach Merkel. Kauder half es nicht, dass die CDU-Chefin wie CSU-Chef Horst Seehofer eindringlich für seine Wiederwahl warben und im Vorfeld hinter den Kulissen kräftig mobil machten, um einen Sieg von Brinkhaus zu verhindern.

Im Gegenteil, das verstärkte noch den Stimmungsumschwung der letzten Tage. Nach dem Streit um die Zurückweisungen an der deutschen Grenze und dem tiefen Zerwürfnis im Falle Maaßen in den letzten beiden Wochen ist der Autoritätsverlust von Merkel wie Seehofer mit den Händen zu greifen. Ihre Zeit ist abgelaufen, verzweifelt klammern sie sich an die Macht und merken doch nicht, wie unter ihren Füßen das Fundament wegbricht.

Warum Kauder abgewählt wurde

Kauder wurde abgewählt, weil er als loyaler und treuer Gefolgsmann der Kanzlerin galt, weil er die Unterstützung der Regierung über alles stellte und die Fraktion an der kurzen Leine führte. Widerspruch wurde nicht geduldet, Kritiker wie Wolfgang Bosbach oder Klaus-Peter Willsch, die die Euro-Rettungspolitik oder andere Entscheidungen der Regierung nicht akzeptierten, können ein Lied davon singen.

Jünger, konservativer, kommunikativer – Ralph Brinkhaus steht für einen neuen Ton wie einen neuen Stil an der Spitze der Unionsfraktion, er wird selbstbewusster als sein Vorgänger gegenüber der Regierung auftreten. Vor allem aber verkörpert er die Sehnsucht der Abgeordneten nach einem Wechsel, nach einem Neuanfang, nach einer Überwindung des Stillstands und der Abgehobenheit der Kanzlerin.

Seine Wahl zum Fraktionschef könnte der erste Stein sein, der die gesamte Dominokette erfasst, wenn auch in der Partei der Wunsch nach Erneuerung übermächtig wird. Dieses Beben in der Fraktion wird nicht folgenlos bleiben.

