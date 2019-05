In grauer Vorzeit traf der heilige Georg auf einen Drachen und durchbohrte ihn ohne Weiteres. So berichtet die Legende. Georgs Aufgabe war bescheiden im Vergleich zu dem Gefecht, in dem Papst Franziskus steht: dem Kampf gegen den Missbrauch. Aus vielen nationalen Kirchen wurden Übergriffe bekannt gegen Messdiener oder Nonnen. Umso wichtiger ist die Meldepflicht, die das Kirchenoberhaupt einführt. Alle kriminell-sexuellen Handlungen müssen in Rom registriert werden. Dafür wird ein zentrales Melderegister eingerichtet – eine Methode, die sich bei einer globalen Organisation mit zentraler Führung anbietet. So wird den Bistümern in aller Welt verbaut, Missbrauch auf dem „kleinen Dienstweg“ zu regeln und das Ganze alsbald zu vergessen. Auch das Vertuschen wird vom Papst unter die Delikte eingereiht. Das bildet den fortschrittlichen Kern an Franziskus‘ Vorschrift: Das Verbrechen an Schutzbefohlenen ist das eine. Das Mitwissen und Schweigen das andere. Beides ist strafwürdig.