Herr Seibert, wie erklären Sie sich das Chaos in der Union?

Das ist ein Muster an Irrationalität und Verantwortungslosigkeit bei Herrn Seehofer. Eine andere Erklärung gibt es kaum. Es gibt viele in der CSU, die bereit sind, den Kompromiss mitzutragen. Auch Manfred Weber (CSU), der Vorsitzender der EVP im Europäischen Parlament, betonte, dass das ein gutes Ergebnis sei, mit dem Merkel nach Hause gekommen ist. Offenbar war Seehofer von Anfang an entschlossen, die Situation in die Eskalation zu treiben.

Hat das Modell der Schwesterparteien ausgedient?

Nein, das glaube ich nicht. Es ist historisch gewachsen und hat sich vor allen Dingen historisch bewährt. Der große Verlierer wird Seehofer sein, so oder so. Bringt er die Regierung zu Fall, bleibt das an ihm hängen. Tritt er zurück, ist es seine persönliche Niederlage, die er sich selbst bereitet hat. Was das Bündnis zwischen CDU und CSU betrifft, bin ich dennoch gedämpft optimistisch, was dessen Weiterbestand betrifft. Das hängt davon ab, ob die Kräfte der Vernunft siegen oder nicht.

Hat sich Seehofer mit seiner Rücktrittsdrohung vergaloppiert?

Ja, er hat sich buchstäblich vergaloppiert. Er kann nur als Verlierer aus der Situation hervorgehen. Die Alternative wäre der Rücktritt der Bundeskanzlerin. Aber dann wäre Seehofer der Königinnenmörder. Dieses Szenario bleibt ohnehin theoretisch, weil die CDU zu ihrer Vorsitzenden steht. Der Unmut der CDU auf Seehofer ist ungemein groß.

Droht der Unionsstreit die politische Landschaft nachhaltig zu verändern?

Das kann im Moment niemand sagen. Für den Fall, dass Herr Seehofer von beiden Ämtern zurücktreten sollte, stellt sich die Frage, wie sich die CSU dann verhält: Tritt sie aus der Regierung aus oder nicht? Gibt es eine Minderheitsregierung durch die Grünen oder FDP? Und wie verhält sich die SPD? Will sie Neuwahlen? Die Bundeskanzlerin müsste so oder so im Bundestag die Vertrauensfrage stellen.

Welche Folgen hätte es, wenn die CDU in Bayern selbst antreten würde?

Es gibt eine Umfrage, wonach 54 Prozent der CSU-Wähler die CDU wählen würden. Das wäre eine Katastrophe für die CSU.

Hätte die CSU bundesweit Chancen? Und würde sie weiter nach rechts rücken?

Darüber kann man nur spekulieren. Die Frage ist, wie sie einen solch dramatischen Schritt rechtfertigen würde. Will sie der AfD das Wasser abgraben, wäre das nur möglich, wenn sie sich weiter nach rechts orientiert.

Wäre die CSU denn eine Alternative zur „Alternative für Deutschland“?

Das müsste man die Wähler fragen. Bisher deutet ja nichts darauf hin. Vielmehr ist es so, dass ausgerechnet Seehofer die AfD hochgeredet hat. Er hat das Thema Migration überhaupt wieder zu einem gemacht – in dem Irrglauben, der AfD das Wasser abgraben zu können. Das Gegenteil ist eingetreten: Die CSU hat acht Prozent verloren in der letzten Bundestagswahl. Über die AfD müssen wir nicht reden: Einen besseren Wahlhelfer als Seehofer hat es schon vor einem Jahr nicht gegeben. Warum sollte das bei den Landtagswahlen anders sein?