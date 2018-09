Schon bevor Andrej Babis zum mächtigsten Mann in Tschechien wurde, war er es. Der Multimilliardär besitzt ein Firmenimperium, zu dem über 250 Unternehmen in 18 Ländern gehören: Agrofert. Zwei einflussreiche Zeitungen und ein Radiosender sind ebenfalls in seinem Besitz. Heute ist Babis der zweitreichste Geschäftsmann Tschechiens. Seit Dezember ist er Tschechiens neuer Premierminister. Kein Wunder also, dass der 64-Jährige Tschechien führen will wie ein Geschäftsmann eine Firma. Manche nennen ihn den Donald Trump Osteuropas. Oder auch den tschechischen Berlusconi.

Das ist seine Biographie

Das Geschäft wird ihm praktisch in die Wiege gelegt. Im damals noch tschechoslowakischen Bratislava geboren, verbringt der Sohn eines Geschäftsmanns im Außenhandel, der auch als Diplomat tätig war, einige Zeit in Paris und Genf. Nach einem Studium an der Wirtschaftsuniversität in Bratislava ist Babis zunächst für einen Chemiekonzern tätig.

1980 wird er Mitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Mitte der 80er wird er für das staatliche Unternehmen Petrimex nach Marokko entsandt. Nach der sogenannten Samtenen Revolution Ende der 80er, die zum Ende des Sowjetregimes führt, kehrt er nach Prag zurück. Kurz darauf gründet er dort gemeinsam mit Petrimex und Krediten einer US-Bank seine Holdinggesellschaft. Agrofert steigt zu einem der führenden Unternehmen in der tschechischen Agrar-, Chemie- und Lebensmittelbranche auf.

2011 gründet Babis die Bürgerbewegung Ano – das Wort bedeutet auf Tschechisch Ja, ist zugleich aber die Abkürzung für „Aktion unzufriedener Bürger“. Ein Jahr später macht der Chemie- und Medienunternehmer daraus eine politische Partei. Bei den vorgezogenen Wahlen tritt er mit dem Slogan „Wir sind keine Politiker, wir schuften“ an und verspricht, die Korruption zu bekämpfen und den Staat „wie eine Firma“ zu führen. Babis’ Partei wird zweitstärkste Kraft (18,7 Prozent). Damit wird er 2014 Finanzminister.

Ein Buch als Manifest

Passend zum Wahlkampf veröffentlicht Babis im Herbst 2017 das Buch „What I dream of when I happen to sleep“ (etwa „Wovon ich träume, wenn ich tatsächlich einmal schlafe“). Es wird großzügig im Land verbreitet. Darin beschreibt der Politiker seine Vision für den Umbau des Staats. So soll das Oberhaus im Parlament aufgelöst, die Zahl der Abgeordneten im Unterhaus halbiert werden.

Das Wahlrecht würde Babis am liebsten vom derzeit proportionalen zum Mehrheitswahlrecht ändern. „Allerdings landete keine seiner Ideen im Wahlprogramm der Partei“, sagt Visegrád-Experte Milan Nic von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. „Er ist kein Ideologe“, betont Nic, auch kein Nationalist, „aber ein Geschäftsmann“.

Trotz Vorwürfen um erschlichene EU-Subventionen wird Babis Ende 2017 zum Premierminister. Nach einer verlorenen Vertrauensfrage ist er zunächst kommissarischer Regierungschef, bis er nach der Bildung einer neuen Koalition im Amt bestätigt wird. Sein früherer Parteifreund und der heutige Vizepräsident im EU-Parlament, Pavel Telicka, hält ihn für „geschickt“, einen „hart arbeitenden Mann, einen großen Kampagnenführer“, der zu einem „Populisten“ wurde. Einer, der „die Schwächen anderer ausnutzt“ und „Ängste schürt“.

