Für den Fiskus strahlt die Sonne so warm wie nie zuvor. Zum fünften Mal in Folge nimmt die öffentliche Hand mehr ein, als sie ausgibt. Doch es ziehen Wolken auf, die fetten Jahre scheinen vorbei. Und wer auf den Zustand der Bundesrepublik blickt, kommt an der Frage nicht vorbei, warum der jahrelang so üppige Geldsegen nicht genutzt wurde, um wenigstens die schlimmsten Missstände zu beseitigen. Straßen und Brücken bröckeln, Schulen sind marode, Deutschland hinkt bei der Digitalisierung hinterher. Die Soldaten müssen mit veralteter Ausrüstung in Auslandseinsätze ziehen. Entlastungen der Bürger bei Steuern und Abgaben hat es nicht gegeben.

Die Politik handelt indes, als hätte sie keinerlei Zweifel, dass die Hochphase ewig andauern wird. Doch gerade für die vom Export abhängige deutsche Wirtschaft bringt die unsichere Weltlage große Risiken. Statt über immer neue Wohltaten sollte sich die Regierung Gedanken machen, wie sie das Land durch heraufziehende Stürme bringen kann.