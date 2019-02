Die Diesel-Krise hat mittlerweile nicht nur die Besitzer der Fahrzeuge, sondern auch die Autohäuser voll erwischt. „Es wird eine Wertvernichtung betrieben, die wir nicht länger hinnehmen können“, sagt Thomas Peckruhn, Autohändler und Vizepräsident des des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Oft lassen sich selbst neuere Euro-5-Diesel auch mit Rabatten von mehr als 30 Prozent nicht mehr verkaufen – wegen bestehender oder drohender Fahrverbote.

Mittlerweile sind die Chancen groß, dass es für die Händler und die vom Wertverlust des Diesels betroffenen Fahrer nicht ganz so dick kommt wie befürchtet. Zwar liegt die Entscheidung über neue Fahrverbote rein juristisch immer noch bei den Gerichten, wo die klageversessene Deutsche Umwelthilfe (DUH) weiter vorstellig ist. Aber der Wind hat sich gedreht, und um DUH-Chef Jürgen Resch wird es einsam.

Sah es vor einem Jahr so aus, als würden selbst neuere Diesel aus immer mehr Städten ausgeschlossen, so sind weitere Fahrverbote inzwischen unwahrscheinlich geworden. Das liegt weniger an der Initiative von 100 Lungenärzten, die eine zwar verworrene aber auch politisch hilfreiche Expertendebatte über den Stickoxid-Grenzwert entfacht haben, sondern an einem bürgerlichen Straßenprotest, der über Stuttgart hinaus auf andere Städte übergreifen kann. Das zu ignorieren können sich selbst die Grünen im Land nicht mehr leisten.

Nach nur drei Pro-Diesel-Gelbwesten-Protesten und wachsenden Bedenken in der IG Metall, in der viele Bandarbeiter von Daimler, Porsche und Bosch organisiert sind, zeigt sich der Fahrverbotsverfechter Winfried Hermann als grüner Verkehrsminister geläutert. Vermutlich angehalten von seinem Chef, dem Fahrverbotsskeptiker Winfried Kretschmann, hat sich Hermann bei Gesprächen mit Betriebsratschefs zu einer neuen Wertschätzung des Diesels durchgerungen.

Es sind jedoch nicht die vom Koalitionspartner CDU (und von FDP und AfD sowieso) als politisch attackierten Messwerte vom Neckartor, die Hermann zu denken geben, sondern wohl auch die Befürchtung, dass es nicht bei 1200 Gelbwestlern am Stuttgarter Neuen Schloss bleiben wird, wenn das Diesel-Bashing von den Bürgern als Ausdruck für eine neue generelle Automobilfeindlichkeit gesehen wird. Dann könnten aus 1200 Demonstranten bald 12 000 und mehr werden.

Eine solche Bewegung würde den Grünen schaden und sie dem Vorwurf aussetzen, die Sorgen der kleinen Leute zu überhören. Da sich die Südwest-SPD als Partei der industriellen Facharbeiter in Abwicklung befindet und sich die Grünen als derzeit führende Quasi-Volkspartei etabliert haben, kann ihnen die Stimmung in Werkskantinen und Stammkneipen nicht gleichgültig sein.

Denn es geht die Angst um im Land. Es ist die Angst vor einem schleichenden Bedrohung jenes Industriesektors, auf den Badener und Württemberger am meisten stolz sind: des Automobilbaus. Hier verdienen zwischen Mannheim und Friedrichshafen hunderttausende von Beschäftigten ihr Geld. Damit hängt auch die Zukunft von ebenso vielen Familien am Fahrzeugbau und dessen Zulieferern.

Niemand weiß das besser als die Gewerkschafter. Sie haben bei Hermann erreicht, dass man nun wieder viel freundlicher über Diesel und Pendlersorgen spricht als vorher. Der Realo-Grüne Cem Özdemir hat das erkannt und sich mit Gelbwesten kurzgeschlossen. Die Grünen dürfen nicht als Fahrverbots-Partei auftreten, sondern müssen – wenn sie den ökologisch-elektrischen Umbau der Auto-Industrie wollen – auch die mächtige IG Metall an ihrer Seite haben.

Dieses Bündnis ist den Grünen nicht in die Wiege gelegt, es gehört aber auf ihre Agenda. Das scheint verstanden worden zu sein, denn niemand hat bei den Grünen lautstark protestiert, als die EU Deutschland gestattete, bei leichtem Überschreiten des Stickoxid-Grenzwerts von Fahrverboten abzusehen. Ob das den Autobhändlern noch hilft, darf bezweifelt werden.