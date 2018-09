Der Kurs der CDU in Baden-Württemberg bleibt weiter unklar. Auf dem Landesparteitag in Rust wurden einige Beschlüsse gefasst, die darauf hindeuten, dass den Christdemokraten sehr wohl bewusst ist, dass sie in Zukunft klarer Kante zeigen sollten. Entscheidungen wie die Forderung nach einem Burka-Verbot und die Beendigung der Zusammenarbeit mit dem türkischen Islamverband Ditib machen deutlich, dass die Christdemokraten im Südwesten mit dem liberaleren Kurs von Parteiführung und Landtagsfraktion nicht einverstanden ist.

Im Gegensatz dazu beschließen die CDU-Mitglieder dann aber wieder ein Kommunalwahlprogramm, in dem eine christdemokratische Handschrift nur teilweise zu erkennen ist. Bürgerbeteiligung, ökologisches Gleichgewicht, Energiewende: Solche Beschlüsse könnten auch auf einem Parteitag der Grünen gefasst worden seien. Unter dem Strich zeigte der Parteitag, dass die CDU im Südwesten noch auf der Suche nach ihrem politischen Kompass ist.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein