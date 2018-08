Für die Touristen ist der August eine Hauptreisezeit. Die Italiener freuen sich auf Ferragosto (Mariä Himmelfahrt) am Mittwoch. Alle nutzen die Autostrada dei Fiori, um ans Meer oder nach Norden zu kommen. Dann passierte, was sonst nur in Alpträumen vorkommt: Eine Brücke stürzt ein und reißt mindestens 35 Menschen in den Tod.

Der Einsturz wirft ein Schlaglicht auf die Infrastruktur im Land. Sie wurde sträflich vernachlässigt. Das Problem ist bekannt, wurde in den vergangenen Jahren aber gerne verschoben. Um die Autobahnen als Rückgrat der Mobilität vor dem herrschenden Chaos zu schützen, wurden sie ausgelagert.

Italien wird fieberhaft nach technischen Gründen suchen

Eine eigene Betreibergesellschaft kümmert sich um die Schnellstraßen. Dafür kassiert sie seit Jahrzehnten eine stattliche Maut, die jeder Italienfreund kennt. Geld ist also da. Schon deshalb hätte das Unglück nicht eintreten dürfen.

In den kommenden Tagen wird Italien fieberhaft nach technischen Gründen suchen. Mit einer billigen Erklärung wird sich niemand zufrieden geben.

