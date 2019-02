Starke Schultern tragen mehr als schwache. Dieses Prinzip ermöglicht unseren Sozialstaat. Und nach diesem Schema verschicken die deutschen Finanzämter ihre Steuerbescheide: Wer viel verdient, der zahlt auch mehr. Für die ganz starken Schultern hat der Gesetzgeber den Spitzensteuersatz erfunden – so war es zumindest einmal.

Die Realitäten sehen heute anders aus. So mancher Steuerzahler, der hart arbeitet und seine Familie redlich über die Runden bringt, merkt mit Schrecken bei seiner Steuererklärung, dass der Staat ihn zu den Reichen zählt. Der Spitzensteuersatz – er liegt derzeit bei 42 Prozent, Soli nicht mitgerechnet – greift heute schon ab einem Jahresbruttogehalt von gut 54 000 Euro. Davon können die meisten Menschen halbwegs ordentlich leben, sofern sie nicht gerade in Schwabing, in der Stuttgarter Höhenlage oder an der Konstanzer Seestraße Miete zahlen müssen. Aber sind sie deswegen Topverdiener? Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und SPD-Mann mit Kanzlerambitionen, sieht es wohl so. Er fordert einen Anstieg des Spitzensteuersatzes um drei Punkte auf 45 Prozent.

Das ist weder sozial gerecht noch politisch klug. Das Ansinnen des Bundesfinanzministers zeigt, wie der Staat das Gefühl dafür verliert, wie das Gros seiner Bürger lebt und was er ihnen zumuten kann. Der Spitzensteuersatz trifft heute keineswegs die Oberschicht, für die er einst gedacht war, sondern weite Teile der Mittelschicht. Ihn entrichtet inzwischen jeder elfte deutsche Steuerzahler: Wer das 1,3-fache des Durchschnittslohns verdient, ist dabei. Vor 50 Jahren, als er eingeführt wurde, galt der Spitzensatz noch für Gehälter, die 15 Mal so hoch waren. Auf frühere Kanzler und deren Finanzpolitik sollte sich Scholz somit lieber nicht berufen.

So wird der Staat immer reicher und der Bürger fühlt sich immer ärmer. 80 Prozent der Deutschen rechnen sich zur Mittelschicht. Sie zahlen ein Haus ab oder leben zur Miete, schicken ihre Kinder zur Schule, finanzieren ihnen später das Studium, schauen nach ihren betagten Eltern und sorgen fürs eigene Alter vor. Dazu Auto, Urlaub, ab und zu ein Restaurantbesuch. Kein Grund zum Jammern – aber viel mehr ist nicht drin, wenn man nicht geerbt oder im Lotto gewonnen hat. Ein Leben ins Saus und Braus sieht anders aus. Dazu kommen Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, zudem Solidaritätszuschlag und bei vielen noch die Kirchensteuer. Kein Wunder, dass in Deutschland selbst Menschen, die auf den ersten Blick anständig verdienen, das Gefühl haben, auf keinen grünen Zweig zu kommen.

Ein vorausschauender Sozialstaat achtet deshalb darauf, die Mittelschicht nicht zu überfordern. Verteilen kann er nur, was sie erwirtschaftet hat. Mehr noch: Nur wer Vermögen bilden kann, fällt dem Staat später einmal nicht zur Last. Wenn jedoch selbst Lehrer, Buchhalter und Facharbeiter zu Spitzenverdienern erklärt werden, gerät das Vertrauen, dass sich Leistung lohnt, ins Wanken. Warum soll ein hoch qualifizierter Industriearbeiter oder ein gut gebuchter Handwerker Überstunden schieben, wenn anschließend das Finanzamt die Hand aufhält?

Aus diesem Grund ist der Vorstoß des Finanzministers vor allem für die SPD gefährlich. Das Herumfingern an der Steuerschraube bedroht ihre eigene Klientel. Scholz will Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten werden, dazu braucht er den linken Flügel der Partei. Überzeugen kann er diese Genossen nur mit Parolen gegen die Wohlhabenden und Reichen – oder jene, die man dort dafür hält. Angestammte SPD-Wähler zum Beispiel, obwohl diese keinen Porsche in der Garage stehen und keine Jacht im Hafen liegen haben. Ein Facharbeiter bei Daimler kann mit Schichtzulagen locker auf 4000 Euro kommen. Noch mehr verdient er, wenn er zum Vorarbeiter oder Schichtleiter aufsteigt. Warum sollte er eine Partei wählen, deren Finanzminister daherredet wie Sahra Wagenknecht? Bei der Frage, was sozial gerecht ist, stolpert die SPD zu oft über ihre eigenen Widersprüche. Die Konsequenzen zeigen sich an den Wahlabenden.

Noch ärgerlicher ist die Debatte um Steuersätze und angebliche Spitzenverdiener, weil sie die wirklich Wohlhabenden aus dem Blick verliert. Der eigentliche Spitzensteuersatz in Deutschland ist die Reichensteuer, die 2007 eingeführt wurde. Sie begnügt sich mit 45 Prozent und wird bei einem zu versteuernden Einkommen ab einer Viertelmillion Euro fällig. Und darüber? In den oberen Etagen der großen Konzerne löst sie vermutlich nur Heiterkeit aus. Dort sprengen Gehälter, Einkommen und Ruhestandsbezüge schon lange alle Grenzen. Daimler-Chef Dieter Zetsche wird mit einer Millionenrente in den Ruhestand geschickt. Wenn der Staat Steuergerechtigkeit schaffen will, dann packt er dieses Thema an, entlastet die Mittelschicht und belastet die Oberschicht. Bislang ist es umgekehrt.