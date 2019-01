Im Skandal um die Veröffentlichung personenbezogener Daten von Parlamentariern und Prominenten greift das Bundeskriminalamt (BKA) zu außergewöhnlichen Mitteln. „In akuten Notfällen wenden Sie sich bitte an die örtliche Polizeidienststelle unter Nutzung des Notrufes 110“, heißt es in einem Schreiben des Amtes an Mitglieder des Bundestags, das dem SÜDKURIER vorliegt.

Die 110 ist die bundesweit einheitliche Notrufnummer der Polizei, mit der etwa Verkehrsunfälle, Einbrüche oder Brände gemeldet werden können. In dem Schreiben stellt das BKA den Betroffenen aber auch einen eigenen Telefonkontakt zur Verfügung, der „auch am Wochenende“ besetzt sei, wie es heißt.

Unions-Vize Andreas Jung mit Kritik

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andreas Jung, kritisierte das Vorgehen der Behörden. Diese müssten einen „souveränen Umgang mit derartigen Bedrohungslagen offenbar noch lernen“, sagte er dem SÜDKURIER.

Er erwarte, dass Behörden wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Betroffenen sofort informierten, sobald sie Erkenntnisse besitzen. „Ich erwarte auch, dass aus der Sache jetzt Konsequenzen gezogen werden“, sagte er. So müsse es einen „Ablaufplan“ geben, worin festgehalten ist, wer nach Auftreten eines Hacks wen informiert.

Wie Ende vergangener Woche bekannt wurde, haben Unbekannte große Mengen persönlicher Daten und Dokumente von hunderten Politikern und Prominenten über Twitter veröffentlicht.