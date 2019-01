von dpa

Am 26. Mai entscheiden die Bürger darüber, wer sie im Europaparlament vertritt. Die Baden-Württemberger wählen zudem die Vertreter in den Gemeinderäten und Kreistagen neu. Bei der Kommunalwahl 2014 waren die Freien Wähler stärkste Kraft in den Gemeinderäten geworden. Auf den zweiten Platz kam die CDU mit 28,3 Prozent. Die Europawahl 2014 konnte die CDU mit 39,3 Prozent klar für sich entscheiden. Da sie bei der Landtagswahl 2016 und bei der Bundestagswahl 2017 – auch wegen der neuen Konkurrenz durch die AfD – deutlich Verluste verzeichnen musste, könnten die Ergebnisse auch bei den jetzt anstehenden Wahlen schlechter für sie ausfallen.