"Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin."



– Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 2

„Ha, ha.“ Annette Schöpf lacht spöttisch. „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern...“ So steht es im Grundgesetz – doch dass er das tatsächlich ausreichend tut, daran hat die 53-Jährige so ihre Zweifel. Dabei kann sie sich persönlich nicht beklagen: Die Steißlingerin ist seit fünf Jahren CDU-Mitglied, bei den anstehenden Kreistags- und Gemeinderatswahlen wurde sie aufgestellt. Und dennoch: 31 Prozent im Bundestag, 26,6 Prozent im Landtag – so bescheiden ist der Anteil der Frauen in den Parlamenten und Stand der Dinge hundert Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts.

Die Steißlingerin Annette Schöpf (53) zu Hause in ihrem Büro. In Sachen Gleichberechtigung sieht sie noch viel Nachholbedarf. | Bild: Wohlfrom, Angelika

Der Sohn kocht

Schöpf bezeichnet sich als selbstbewusst und emanzipiert lebende Frau und so wirkt sie auch: Die verheiratete Steißlingerin, die aus der Ortenau stammt, hat gleich zwei Männerberufe ergriffen – ist Malermeisterin und Bautechnikerin. Während wir uns unterhalten, steht einer ihrer vier Söhne in der Küche und bereitet das Mittagessen zu. „Ich dachte immer, wir bräuchten keine Regelungen und schon gar keine Quote für mehr Frauenbeteiligung in der Politik“, sagt sie. Aber in letzter Zeit ist sie ins Grübeln gekommen.

Machtpositionen für Männer

Frauen würden klein gehalten, das hat sie beobachtet. „Es ist schon so, dass Machtpositionen eher bei den Männern liegen und dass das Frauen oft nicht zugetraut wird“, sagt die zweite Vorsitzende der Frauenunion Konstanz. Ihren eigenen Ortsverband nimmt sie von der Kritik allerdings ausdrücklich aus – auch wenn da nur vier Frauen auf 14 Listenplätzen stehen.

70 Jahre Grundgesetz Was ist mit Würde? Was mit Gleichheit? Das bedeutet das Grundgesetz für Menschen in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Wie also soll sich an den politischen Machtverhältnissen etwas ändern? Die CDU sieht in ihren Statuten keine Quotenregelung vor. Schöpf will sie, aber nicht um jeden Preis. Frauen und Männer sollen sich nicht als Gegner begreifen. Aber „Frauen sollen sich trauen“ – daran will sie arbeiten.