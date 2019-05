"Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt."



– Grundgesetz Artikel 5, Absatz 1

Populär ist unser Grundgesetz vor allem deshalb, weil es eine Verfassung der Freiheit ist. Wir dürfen uns frei bewegen, wir dürfen an das glauben, was uns gefällt und wir dürfen alles sagen und schreiben, ohne dafür vom Staat verfolgt zu werden. Was für ein Schatz! Für viele Menschen ist diese Freiheit wie ein gottgegebenes Gut und eine große Selbstverständlichkeit.

Dass sie das nicht ist, zeigt uns der tägliche Blick auf die Nachrichten der Welt und in das Geschichtsbuch. An vielen Orten werden Menschen für ihre Auffassung geknechtet und in Kerker gesteckt, auch Journalisten, die beispielsweise in der Türkei in Gefängnissen verschwinden.

Stefan Lutz, Chefredakteur des SÜDKURIER, in den Räumen der Redaktion in Konstanz. | Bild: Reinhardt, Lukas

Die vom Artikel 5 gedeckte Meinungsfreiheit ist das vielleicht stärkste Selbstverteidigungselement unserer Demokratie. Wenn das freie Wort und der freie Gedanke unterdrückt werden, dann ist die Demokratie am Ende, dann ist sie zerstört.

Auch ein Angriff auf die Demokratie

Als Journalist kämpfe ich jeden Tag um dieses freie Wort. Nicht nur abstrakt und mit wohlfeilen Worten, wenn Kollegen in unmittelbarer Nachbarschaft Europas, in Ungarn oder Polen gegängelt und an der Ausübung dieses Berufs gehindert werden – sondern auch bei uns in Südbaden.

Die Angriffe auf die Pressefreiheit spüren wir jeden Tag, wenn beispielsweise Institutionen Recherchen behindern oder Informationen verweigern oder radikale Kräfte Kollegen bedrohen. Journalisten sind, wenn sie ihre Arbeit gut machen, mit ihren Nachfragen auf der Suche nach der Wahrheit. Wenn Menschen, die zu Auskünften verpflichtet sind, wahrheitsgemäße Antworten verweigern, greifen sie nicht nur die Freiheit der Presse an – sondern die Demokratie und uns alle.

Grundgesetz verhindert Staatspropaganda

Auch vor diesem Hintergrund haben die Autoren des Grundgesetzes im Artikel 5 die „Staatsferne der Presse“ angelegt. Dieses Prinzip zementiert, dass staatliche Institutionen keine eigenen Publikationen verlegen dürfen, um die Bürger zu manipulieren. Damit wird Staatspropaganda verhindert. Und das gilt auch bei uns vor Ort, beispielsweise für Amtsblätter.