"Politisch Verfolgte genießen Asylrecht."



– Grundgesetz Artikel 16a

Das Recht auf Asyl bietet politisch Verfolgten Schutz in Deutschland. Kaum ein Grundrecht wurde zuletzt so heftig diskutiert. Der Konstanzer Ali Shirasi steht stellvertretend für Menschen, die Leib und Leben retten konnten, weil Deutschland ihnen als anerkannte Flüchtlinge ein sicheres Bleiberecht garantiert.

Der Konstanzer Ali Shirasi lebt seit Mitte der 80er-Jahre in Deutschland. In seiner Heimat Iran wurde er politisch verfolgt. | Bild: Köhler, Nils

1940 bei Teheran geboren, wurde der Mathematiklehrer zunächst unter dem Schah-Regime verfolgt, in Gefängnisse geworfen und gefoltert. Weil er in der demokratischen Opposition arbeitete nahm die Polizei ihn gemeinsam mit seiner Frau 1975 erneut fest, als sie von einer Vortragsreise zurückkamen. Sie schlugen ihn und brachen ihm die Beine. Eine kurze Zeit des politischen Tauwetters rettete beide, sie kamen frei.

Haft und Folter im Iran

Nach dem Sturz des Schah-Regimes wurde Shirasi von den Häschern des Chomeni-Regimes verhaftet, weil er sich weiterhin für den Aufbau einer Demokratie im Iran mit friedlichen Mitteln bekannte. Er blieb unbeugsam, und so erhielt er eine langjährige Gefängnisstrafe. Erneut wurde Shirasi gefoltert.

In der Folge musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo er ärztlich behandelt wurde. Aufgrund seiner guten Kontakte gelang ihm Mitte der 80er-Jahre die abenteuerliche Flucht über die Türkei nach Deutschland. Als Ali Shirasi im Flugzeug von Istanbul aus in Frankfurt landete, wurde er wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustandes ins Zentrum für Folteropfer eingeliefert.

Glücklich auf 48 Quadratmetern

Gemeinsam mit seiner Frau und zwei Kindern kam er an den Bodensee. Der heute 79-Jährige erinnert sich noch gut an den Neustart in Konstanz: „Am ersten Tag half uns die Ärztin Frau Eickmeyer, eine Wohnung zu finden.“ Die Unterkunft hatte 48 Quadratmeter, die Familie war glücklich.

Auch, weil ihnen viele andere Menschen halfen, unter anderem Mitglieder von Amnesty International. Ali Shirasi, der inzwischen elf Bücher schrieb, ist dem Land dankbar, das seiner Familie das Leben rettete: „Unsere Freunde haben immer erzählt, in Deutschland gibt es Gesetze, wir müssen keine Angst haben. Das Asylrecht ist ein sehr menschliches Gesetz.“