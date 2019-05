"Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung."



– Grundgesetz Artikel 6, Absatz 1

Gestatten, Familie Wolke aus Konstanz: Die Töchter Karla (7) und Frida (4) und ihre Mütter Martina (38) und Irene (54), alias Mama und Mami, sind eine sogenannte Regenbogenfamilie – ein homosexuelles Paar mit Kindern.

70 Jahre Grundgesetz Das bedeutet das Grundgesetz für Menschen in der Region. Teil vier: Pressefreiheit Das könnte Sie auch interessieren

Was vor 20, 30 Jahren noch in weiten Teilen Deutschlands undenkbar gewesen wäre – ist heute in der Gesellschaft angekommen. Die Wolkes sind sicher alles andere als der Standard, aber sie sind akzeptiert: Vorbehalte von anderen Eltern, von Erziehern oder Lehrern in Kindergarten und Schule kennen sie nicht. „Es gab nie ein ungutes Gefühl“, sagt Irene.

Martina (links) und Irene Wolke spielen mit ihren beiden Töchtern in ihrer Konstanzer Wohnung mit Kapla-Klötzchen. | Bild: Wohlfrom, Angelika

Dass Regenbogenfamilien grundgesetzlichen Schutz genießen, hat mit zwei wichtigen Gesetzesänderungen zu tun: dem Lebenspartnerschaftsgesetz 2001 und der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare im Oktober 2017. Martina und Irene Wolke waren längst verpartnert, als die Ehe für alle kam.

70 Jahre Grundgesetz Das bedeutet das Grundgesetz für Menschen in der Region. Teil drei: Religionsfreiheit Das könnte Sie auch interessieren

Seit dem 24. Oktober 2017 sind sie nun verheiratet. Das sei ein Statement gewesen, sagt Martina. „Schließlich sehen wir uns als Eheleute wie jedes andere Ehepaar auch.“

Ein Stückchen fehlt noch zur Gleichberechtigung

Die Wolkes sind froh über die Gleichstellung mit heterosexuellen Paaren. Gänzlich gleichberechtigt aber fühlen sie sich noch nicht. Als Karla 2011 von Martina geboren wurde, zog sich die Adoption für Irene ein Jahr hin. Dass Kinder, die in ihrer Ehe geboren werden, nicht automatisch als ehelich gelten, findet sie befremdlich.

„Die Kinder sollten merken, dass sie nicht alleine so leben“

Karlas und Fridas leiblicher Vater ist ein Freund der Familie, den die Kinder regelmäßig sehen, der aber in ihrem Leben nicht die Rolle des Erziehungsberechtigten spielt. „Die Kinder sind sich bewusst, dass sie in einem anderen Familienkonzept leben“, sagt Martina.

70 Jahre Grundgesetz Das bedeutet das Grundgesetz für Menschen in der Region. Teil zwei: Gleichberechtigung Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinsam mit anderen homosexuellen Eltern gründeten sie vor Jahren in Konstanz auch eine ILSE-Gruppe – die Initialen stehen für Initiative lesbischer und schwuler Eltern. „Die Kinder sollten merken, dass sie nicht alleine so leben.“ Und die Eltern gaben sich den Halt, den sie angesichts der rechtlichen Unsicherheiten brauchten. Inzwischen sind die Treffen ein wenig eingeschlafen.