"Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. "



– Grundgesetz, Artikel 4, Absatz 1

Tatjana Malafy benötigt kein dickes Lehrbuch, um Religionsfreiheit zu erklären und zu schätzen. Es genügt, wenn sie die erste Heimat mit ihrer zweiten Heimat vergleicht. Die Jüdin ist in der Ukraine geboren und wohnte dort bis zum 36. Lebensjahr. Dann wanderte sie in die Bundesrepublik aus, gründete mit anderen Bürgern aus der ehemaligen Sowjetunion die jüdische Gemeinde Rottweil, deren Einzugsbereich bis in den Schwarzwald-Baar-Kreis und Tuttlingen reicht. Frau Malafy kennt also das Vorher und das Nachher.

Tatjana Malafy bei der Grundsteinlegung der Synagoge Rottweil. Die Religionsfreiheit in Deutschland weiß sie zu schätzen. | Bild: Monika Marcel

In der Ukraine, so berichtet sie im Gespräch, war die Religionsfreiheit garantiert – aber nur auf dem Papier. Als Jüdin wurde sie bereits in der Schule wegen ihrer Abstammung gehänselt. Wenn sie geschlagen wurde, wehrte sie sich – sie hatte das Glück, ein kräftiges Kind zu sein. Später durfte die begeisterte Ruderin nicht studieren, obwohl sie bereits in einem hohen Kader ruderte. In ihrem ukrainischen Pass war sie in großen Buchstaben als Jüdin gekennzeichnet. Auch das empfand sie als Diskriminierung.

Keine neuen Synagogen durften gebaut werden

Vor allem durften in der Ukraine keine Synagogen gebaut werden. Nicht einmal die alten Gebäude durften restauriert werden. So war der Kern der Religionsfreiheit beschnitten: die freie Ausübung der Religion, das Versammeln in religiösen Gebäuden ohne Kontrolle von außen.

Kretschmann kam zur Einweihung

Umso mehr schätzt sie diese Freiräume in Deutschland. Auf etwa 280 gläubige Juden ist die Rottweiler Gemeinde gewachsen, wobei viele die Religion ihrer Vorfahren erst neu erlernen mussten. Sie kamen mit bescheidenen Kenntnissen in Deutschland an – kein Wunder, sie durften ihren Kultus im Osten nie praktizieren. Tatjana Malafy ist das Gesicht der neuen Dinge und Riten, die sie tun dürfen. Bescheiden nennt sie sich „Mädchen für alles“ – tatsächlich ist sie Geschäftsführerin. Den Neubau einer Synagoge begleitete sie maßgeblich mit. Bei der Einweihung des Hauses war Winfried Kretschmann dabei – die jüdische Gemeinde sah das zu Recht als Zeichen von Anerkennung.