Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Bedürfnis nach Ruhe und Entschleunigung verschafft sich selten so viel Raum wie in der Weihnachtszeit. Das Jahr beschleunigt sich kurz vor Heiligabend noch einmal bis hin zur Hysterie, Geschenke wollen gekauft, Geschäftsberichte abgeschlossen, der Weg zur Verwandtschaft bewältigt sein.

Alles nur, um das Gefühl zu haben, dass jetzt – genau jetzt am 24. Dezember – alles geschafft ist und Zufriedenheit einkehrt. Um dann in einem ruhigen Moment seufzend festzustellen: Das Leben ist irgendwie verrückt geworden.

Einfach mal die Luft anhalten? Nicht vorgesehen

Der Alltag fühlt sich schneller an und die Eindrücke, die verarbeitet werden müssen, werden immer vielfältiger. Die Anforderungen, die heute an Individuen angelegt werden, wirken kaum noch beherrschbar.

Im Berufsleben werden Lernzyklen definiert, die permanenter Ausbildung gleichzusetzen sind, im Privaten gilt dauerhafte Erreichbarkeit als schick, der Wohlstand muss wachsen, das Klima geschützt werden – und das alles mit möglichst guter Laune. Einfach mal die Luft anhalten? Nicht vorgesehen.

Den Überblick behalten

Die größte Kunst besteht heute nicht darin, die Komplexität zu beherrschen, sondern die Komplexität zu reduzieren und den Blick auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es kommt nicht von ungefähr, dass heute diejenigen Menschen die größte Anziehungskraft ausüben, die Gelassenheit ausstrahlen und sich nicht vom Wahnsinn des Lebens elektrifizieren lassen.

Menschen, die den Eindruck vermitteln, den Überblick behalten zu können, wird Vertrauen entgegen gebracht. Diese Erkenntnis ist natürlich nicht neu, nur wird die Fähigkeit immer wertvoller: Ruhe bewahren, auf das Richtige konzentrieren und sich nicht vom allgemeinen Getöse ablenken lassen.

Das ist im privaten Umfeld schwer genug. Ein Kunststück aber wird es, wenn der Kontext über das Private hinaus geht.

Wovor fürchten sich die Deutschen?

Eine Studie zu den Zukunftsängsten der Deutschen hat in diesem Jahr offengelegt, dass sich viele Bürger vor Terrorismus und steigenden Lebenshaltungskosten fürchten.

Allerdings noch viel mehr davor, dass unsere Politiker überfordert sein könnten. Dahinter verbirgt sich die Angst, dass auch diejenigen, die von Berufs wegen den Überblick behalten sollten, scheitern und das große Ganze ins Wanken gerät.

Dahinter steckt die Sehnsucht nach Leuchttürmen, die in dichtem Nebel Lichtschein werfen und Orientierung geben. Solche Figuren sind selten geworden im politischen Geschäft und das ist nicht ungefährlich für eine Gesellschaft.

Denn Menschen erwarten in unruhigen Zeiten Klarheit und Lösungsvorschläge, die nachvollziehbar sind.

Angeboten werden aber allzu häufig Ansätze, die unverständlich oder sogar unvernünftig sind und mehr eigenen Machtinteressen dienen als dem Wohl der Bürger. So setzt sich ein Eindruck fest, dass auch Politiker die Komplexität, der sie sich gegenüber sehen, nicht beherrschen. Das drückt auf die Stimmung.

Noch nie ging es uns so gut

Tatsächlich geht es uns Deutschen derzeit besser als jemals zuvor in der Geschichte. Der Wohlstand hat breite Bevölkerungsschichten gesegnet, Arbeit gibt es genug, und die staatliche Daseinsvorsorge hat ein Niveau erreicht, das Maßstäbe setzt.

So recht scheint sich darüber zwar niemand freuen zu können, weil es zu den deutschen Tugenden zählt, sich mehr vor einem Verlust zu fürchten als den aktuellen Zustand zu genießen.

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Deutschland im weltweiten Vergleich bestens dasteht. Wenn sich alle zusammen auf das Sinnvolle, das Wesentliche und auch Machbare konzentrieren, dann wird das auch so bleiben.

Kampf gegen Hetze und Hass

So ist die Weihnachtszeit auch ein guter Moment, um darüber nachzudenken, was das Wesentliche und Sinnvolle unseres Miteinanders ausmacht.

Für mich ist es das große Geschenk des Friedens auf unserem Kontinent. Noch nie in der Geschichte gab es eine derart lange Friedenszeit, ich bin jeden Tag dankbar dafür. Und kämpfe gegen vergiftete Köder, die andere auslegen, um Streit und Zwietracht in die Gesellschaft zu tragen.

Der Kampf gegen Hetze und Hass, gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung ist wesentlich. Und so grüßen auch in dieser Weihnachtsausgabe wieder Menschen aus der ganzen Welt in ihrer Landessprache und wünschen allen frohe Weihnachten.

Sie alle haben bei uns eine neue Heimat gefunden und machen das Leben vielfältiger. Lassen Sie uns gemeinsam in Frieden leben. Dankbar und auch in Demut für die Segnungen, die eine friedliche Gesellschaft mit sich bringt. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein Weihnachtsfest voller Freude und Ruhe.

Frohe Weihnachten, herzlichst Ihr

Stefan Lutz