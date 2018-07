Der 2013 eingeführte Rundfunkbeitrag ist im Großen und Ganzen mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat in seinem am Mittwoch verkündeten Urteil lediglich die Regelung für Zweitwohnungen gekippt.

Das Urteil der Richter klingt irgendwie nach einem Erfolg, aber tatsächlich zementiert es die Ungerechtigkeit des Rundfunkgebührensystems: Nur wer zwei oder mehr Wohnungen hat, kann sich künftig auf Antrag von der Rundfunkgebühr für eine davon befreien lassen.

Das betrifft nur einen verschwindend kleinen Teil der Beitragszahler und nur einen Bruchteil der Ungerechtigkeiten. Dass der Gesetzgeber da jetzt nachbessern muss – geschenkt.

Das Urteil ist ein Freibrief

Die eigentliche Botschaft aber ist: Die Rundfunkabgabe ist in den Augen der Richter im Wesentlichen verfassungsgemäß. Allein das Bestehen eines Angebots und die theoretische Möglichkeit, es zu empfangen, verpflichtet dazu, dafür zu bezahlen.

Das lässt für die so überfällige Neuausrichtung von Qualität und Inhalten der Öffentlich-Rechtlichen nichts Gutes befürchten. Dieses Urteil ist ein Freibrief dafür, so weiterzumachen wie bisher. Kritik und Ärger darüber werden nach diesem Richterspruch nicht verstummen.

