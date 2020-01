von Susanne Güsten politik@suedkurier.de

Die Angst der Deutschen und anderer Europäer vor einer neuen Flüchtlingswelle aus dem Nahen Osten und Nordafrika dominierte den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Istanbul. Kurz vor dem Treffen, bei dem Merkel und Erdogan unter anderem über eine Anschlussregelung für das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU reden wollte, verschärften sich die Gefechte in der syrischen Provinz Idlib, wo 350 000 Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei lagern. Erdogan hat mehrmals angekündigt, notfalls die Tore zu öffnen und Flüchtlinge massenweise nach Europa zu schicken. In Wirklichkeit hat die Türkei jedoch kein Interesse daran. Ein Blick auf die Hauptthemen des Besuches.