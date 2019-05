von Detlef Drewes, Brüssel

Die Idee erscheint logisch: Flugzeuge emittieren CO 2 . Sie tragen zu gut drei Prozent zur Belastung bei. Durch eine CO 2 -Abgabe könnte sich das ändern. Außerdem würde eine Steuer auf Flugbenzin die Nachteile anderer Verkehrsmittel wie der Bahn beseitigen. Der Weg führt über höhere Preise und in der Konsequenz weniger Flüge.

Das klingt nachvollziehbar, ist aber dennoch nicht überzeugend. 99 Prozent aller Flugverbindungen führen ins Ausland, aber nur ein Prozent der Bahnen fahren über die Grenzen. Internationale Abkommen verbieten die Kerosinbesteuerung. Und außerdem wurde der Luftverkehr bereits in den Emissionshandel einbezogen. Das alles macht es den interessierten EU-Regierungen leicht, eine gemeinschaftliche Regelung im einen wie im anderen Fall zu stoppen. Wie nur wenige Bereiche ist das Problem Luftverkehr ausschließlich global lösbar. Denn wenn Europas Tickets teurer werden, weichen Reisende auf andere Airlines aus.