Meinung vor 4 Stunden

Das Lübcke-Attentat zeigt, wie groß die rechte Gefahr ist

Die Anschläge der RAF gehören der Vergangenheit an – politische Attentate in Deutschland? Ein alter Hut? Der jüngste Mord an einem hessischen Lokalpolitiker zeigt, dass in diesem Land eine Gefahr schlummert, die es nicht zu unterschätzen gilt. Sie findet Nahrung im Netz und Gleichgesinnte, die den Hass schüren.