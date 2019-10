Manchmal scheint es, als tue der türkische Machthaber Erdogan alles, um die Vorurteile von Rechtspopulisten gegen sein Land und den Islam zu bestätigen. Jüngstes und zugleich ärgerlichstes Beispiel: das Fußballspiel von Borussia Mönchengladbach gegen Istanbul Basakesehir, ein Retortenclub, der Erdogans islamfrommer AKP nahesteht.

Die Polizei nimmt den Fans aus Deutschland die Fahnen ab, weil auf ihnen ein Kreuz abgebildet ist. Christliche Symbole haben in einem islamischen Land nichts zu suchen, heißt es zur Begründung.

Istanbul Ärger um abgenommene Fan-Fahnen in Istanbul: Gladbach-Sportdirektor Eberl schimpft über „Polizeidiktatur"

Dass das Kreuz das Stadtwappen von Mönchengladbach ziert, interessiert nicht. Der Staatsmacht geht es vielmehr darum, ein Zeichen zu setzen.

Die religiöse Neutralität ist unter Erdogan dahin

Das Signal richtet sich nach innen und nach außen. Den Anhängern im eigenen Land gibt Erdogan mit solchen Aktionen zu verstehen, dass sich der türkische Staat unter seiner Führung als Schutzmacht des Islam versteht.

Die religiöse Neutralität, die seit den Tagen von Staatsgründer Atatürk zur Staatsräson gehörte, ist dahin. Nach außen richtet die Führung in Ankara eine ebenso fragwürdige Botschaft. In seinen Verhandlungen mit der EU fordert Erdogan gerne religiöse Toleranz für die muslimischen Minderheiten in Europa ein.

Im eigenen Land verwehrt er diese Freiheiten allen Andersgläubigen und Andersdenkenden. Die Doppelmoral reicht bis ins Fußballstadion. Zu Recht spricht Gladbachs Sportdirektor Max Eberl von Polizeidiktatur.