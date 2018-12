von Katrin Pribyl, London

Am Morgen danach versuchte Westminster nicht einmal, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Das Königreich steckt in einer tiefen Krise. Und es waren nicht nur die Pavillons der Fernsehsender vor dem Parlament, die diesen Umstand veranschaulichten oder die beflaggten Aktivisten, die in noch größerer Zahl als sonst wahlweise für den Brexit oder dagegen demonstrierten. Die politische Klasse taumelte wie verkatert durch Londons Regierungsviertel nach jenem Montag, der mit all seinen Wendungen selbst das an politisches Chaos gewöhnte Land überraschte.

Niederlage verschoben

Premierministerin Theresa May hatte eine für Dienstagabend geplante Abstimmung über das Austrittsabkommen im Unterhaus aus Angst vor einer krachenden Niederlage kurzerhand verschoben. Ohne zunächst einen neuen Termin anzugeben. Ohne einen neuen Plan zu präsentieren. In den altehrwürdigen Hallen des Westminster-Palasts herrschte denn auch Ärger, mehr noch Wut – und Frustration. Sowohl Brexit-Anhänger als auch EU-Freunde, sowohl die oppositionelle Labour-Partei als auch etliche Konservative fühlten sich kaltgestellt. „So sieht keine Demokratie aus, die Premierministerin ignoriert komplett das Parlament“, schimpfte ein Tory-Politiker.

Premierministerin Theresa May (M.), während ihrer Erklärung vor dem britischen Unterhaus . | Bild: Parbul (PA/AP)

Hitzig wurde es bereits am Montagnachmittag, als May sich den aufgebrachten Abgeordneten stellte, die sie dann auf öffentlicher Bühne schlichtweg demontierten. Doch die Demütigung, die Rücktrittsforderungen und harsche Kritik schienen erneut an der Regierungschefin abzuprallen. Mittlerweile wird sie wegen ihrer Hartnäckigkeit, im Amt auszuharren, auch als unverwüstlicher Terminator verspottet. Im Unterhaus also versprach sie, unterbrochen von höhnischem Gelächter, bei der EU weitere Zugeständnisse zu fordern. Es handelte sich um ein Eingeständnis ihrer Niederlage, nachdem sie wochenlang verkündet hat, der vorliegende sei „der beste und finale Deal“.

Brexit Keine Brexit-Nachverhandlungen: Europa lässt die Briten abblitzen Das könnte Sie auch interessieren

Ewiger Zankapfel Backstop

Ohnehin wird sie kaum die Bedenken der Kollegen ausräumen können. Insbesondere der sogenannte Backstop, eine Garantie für eine offene Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland, hat sich mittlerweile zur Glaubensfrage auf der Insel entwickelt. Etliche glühende Brexit-Anhänger fürchten, dass die im Austrittsvertrag vorgesehene Notfalllösung Großbritannien auf Dauer zu eng an die EU bindet. Sie betrachten den Backstop als nichts anderes als Verrat am Königreich. May brach nichtsdestotrotz zu einer Charme-Offensive in Richtung Kontinent auf – um den zwischen London und Brüssel ausgehandelten Deal zu retten? Oder vielmehr ihre eigene Haut?

Davor soll der Backstop schützen: Ein Schild nahe der irischen Ortschaft Middletown warnt davor, dass an der Stelle des Schildes nach einem Austritt Großbritanniens aus der EU eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland entstehen könnte. | Bild: Mstyslav Chernov (AP)

Am Morgen traf May zunächst den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Den Haag, weiter ging es im Kanzleramt in Berlin bei Kanzlerin Angela Merkel, als letzte Station diente Brüssel, wo EU-Ratschef Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Premierministerin empfingen. Sie alle hatten eine Botschaft und es war dieselbe, die den Briten bereits seit Wochen auf allen Kanälen und bei jeder Gelegenheit mitgeteilt wird: Die EU wird das Vertragspaket nicht noch einmal aufschnüren.

Risikoreiche Strategie

Manche Beobachter verglichen Mays Europa-Tournee angesichts der Tumulte auch mit einer Flucht. Etwa vor dem Oppositions-Chef von Labour, Jeremy Corbyn, der plant, „zu gegebener Zeit“ einen Misstrauensantrag zu stellen. Mehr aber noch vor ihrer konservativen Partei, in der mittlerweile nicht mehr nur die Brexit-Hardliner ihre Vorsitzende stürzen wollen. Auch viele Kollegen, die sich in der Vergangenheit loyal gegenüber May zeigten, haben das Vertrauen in die Premierministerin verloren. „Sie wird bis Weihnachten Geschichte sein“, sagte ein ehemaliger May-Unterstützer gegenüber britischen Medien. Kommt es nun zu Neuwahlen? Oder doch zu einem zweiten Referendum, um die völlig verzwickte Situation im gespaltenen Parlament aufzubrechen? Ein solches haben sowohl May als auch Corbyn bislang abgelehnt.

Reiste erneut zu einer Charme-Offensive auf den Kontinent: Premierministerin Theresa May mit Kanzlerin Angela Merkel. | Bild: ODD ANDERSEN

Immerhin, bei einer Forderung gab Downing Street gestern nach. Das Parlament soll bis spätestens zum 21. Januar über den Deal abstimmen. Das mögliche Kalkül dahinter: Je länger May das Votum hinauszögert, desto nervöser dürften die Abgeordneten über die Vorstellung eines ungeordneten Brexit werden. Das No-Deal-Szenario wird von der Mehrheit abgelehnt. Die Regierungschefin geht mit ihrer Strategie ein hohes Risiko ein. Am 29. März nächsten Jahres schon scheiden die Briten aus der Gemeinschaft aus. Und ein Ausweg aus der Krise ist derzeit keinesfalls absehbar.

Politik Wer will was im Brexit-Streit? Die Lager im britischen Parlament Das könnte Sie auch interessieren