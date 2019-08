von Christina Neuhaus

Olaf Scholz

Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen | Bild: Kay Nietfeld/dpa

zierte sich, als im Juni die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles im Raum stand. Nach langem Zögern hat der Bundesfinanzminister seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt – und am Dienstag die bundesweit weitgehend unbekannte Brandenburger Landespolitikerin KLARA GEYWITZ als seine Tandempartnerin präsentiert. Scholz führte die Partei nach dem Debakel um den früheren Vorsitzenden Martin Schulz bereits 2018 für rund zwei Monate kommissarisch. Die 43-jährige Geywitz war früher stellvertretende Landesvorsitzende in Brandenburg.

Boris Pistorius und Petra Köpping

kamen vergangene Woche aus der Deckung. Die beiden haben sich als Landesminister profiliert: Der 59-jährige Pistorius ist seit 2013 Niedersachsens Innenminister, er gibt sich gerne als pragmatischer Macher-Typ. Die 61 Jahre alte Köpping ist als Sachsens Integrations-Staatsministerin eine der wichtigsten SPD-Politikerinnen im Osten. In ihrem Buch „Integriert doch erst mal uns“ schreibt sie über das Gefühl vieler Ostdeutscher, abgehängt zu sein. Köpping engagiert sich stark im Kampf gegen Rechtsextremismus.

Gesine Schwan und Ralf Stegner

Ralf Stegner (SPD) | Bild: Christian Charisius/dpa

sind Politik-Veteranen. Der 59-jährige Stegner, der immer wieder mit zugespitzten Formulierungen für Schlagzeilen sorgt, koordiniert seit Jahren den linken SPD-Flügel und ist seit 2014 Parteivize. Der großen Koalition steht er skeptisch gegenüber. Die 76-jährige Schwan, die zweimal als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt scheiterte, ist Chefin der Grundwertekommission ihrer Partei. In ihrem Bewerbungsschreiben bezeichnen sie die SPD als „linke Volkspartei“.

Gesine Schwan (SPD) | Bild: Arno Burgi/dpa

Hilde Mattheis und Dierk Hirschel

Hilde Mattheis (SPD) | Bild: Monika Skolimowska/dpa

stehen für einen klaren Linkskurs ihrer Partei. Als Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21 innerhalb der SPD zählt Mattheis zu den scharfen Kritikern der großen Koalition. Hirschel ist Funktionär bei der Gewerkschaft Verdi.

Christina Kampmann und Michael Roth

Michael Roth (SPD), Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. | Bild: Bernd Von Jutrczenka/dpa

wählten für ihre Kampagne das Motto „Mit Herz und Haltung“. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt und die ehemalige NRW-Familienministerin wollen unter anderem Kommunalpolitiker und Nicht-Mitglieder stärker einbeziehen.

Simone Lange und Alexander Ahrens

Simone Lange (SPD), Oberbürgermeisterin von Flensburg | Bild: Peter Steffen/dpa

die Oberbürgerm

eister von Flensburg und Bautzen, wollen die SPD wieder näher an die Bürger bringen. Lange, eine frühere Kriminalpolizistin, war im April 2018 bereits gegen die damalige Parteivorsitzende Andrea Nahles angetreten und hatte einen Achtungserfolg von knapp 28 Prozent erzielt. Ahrens hatte die SPD zwischenzeitlich verlassen, trat 2017 aber wieder ein.

Kalr Lauterbach und Nina Scheer

Bundestagsabgeordneter Karl Lauterbach (SPD) | Bild: Wolfgang Kumm/dpa

werben mit ihrer Kampagne „Sozial. Ökologisch. Klar“ unter anderem für ein Ende der großen Koalition. Lauterbach ist als langjähriger Gesundheitsexperte seiner Fraktion bekannt, Scheer widmet sich vor allem umwelt- und energiepolitischen Fragen.

Robert Maier, Hans Wallow und Karl-Heinz Brunner

gehen als bislang einzige Einzelkandidaten ins Rennen. Maier ist Unternehmer und Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums. Er wendet sich gegen einen „Linksruck“ der SPD. Auch der bayerische Abgeordnete Brunner warnt vor einer zu linken Positionierung seiner Partei. Wallow saß in den 80er und 90er Jahren für die SPD im Bundestag und würde der Partei gerne seine „lange Erfahrung sowohl in der praktischen Politik als auch in grundsätzlichen Fragen“ zur Verfügung stellen. (AFP)