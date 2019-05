Eines der klügsten Bücher aus dem 20. Jahrhundert ist das Bonner Grundgesetz. Es erzählt keinen Roman und lehrt keine neue Gymnastik. Es steckt lediglich einen groben politischen Rahmen, in dem 60 Millionen Menschen friedlich leben können. Eine Stütze des zivilen Friedens bildet das Eigentum, zu dem sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes bekannten. Das Eigentum wird garantiert, es darf vererbt werden. Von sozialistischen Experimenten will Artikel 14 nichts wissen. Die Lehren der Vergangenheit waren zu eindeutig, um Hab und Gut schon wieder aufs Spiel zu setzen.

Gebrannte Kinder, verbrannte Erde

Denn viele Deutsche waren nach 1945 gebrannte Kinder auf verbrannter Erde. Als Generation erlebten sie eine Epoche der Enteignungen. Zuerst die Kriegsanleihen von 1914. Dann fraß die Inflation von 1923 auch kleine Vermögen auf. Hitlers Krieg bedeutete die größte Vernichtung auch an Sachwerten, die die Deutschen erlebten. 1945 war das Reich arm gehungert. Den größten Schlag mussten acht Millionen Vertriebene hinnehmen, die aus ihrer Heimat geflohen waren. Haus und Grund blieb zurück. Ihr größter Besitz war ihr Leben. Alles andere bauten sie in zwei schmalen deutschen Staaten auf.

Nur der westdeutsche Staat verfocht das Prinzip Eigentum. Diese Entscheidung war richtig, auch wenn im frühen Programm der CDU noch sozialistische Ideen anklingen. Nach den Schrecknissen des Dritten Reiches und der Kriegsplanwirtschaft stand nur einigen versprengten Kommunisten der Sinn nach dem Kollektiv. Die Mehrheit wollte neu anfangen, aufbauen, erwerben. Das war das Bauchgefühl der Nachkriegs. Kleine Siedlungshäuser sind ihr Symbol. Die DDR wählte den anderen Weg in der Langzeit-Studie namens Sozialismus. Sie ging schief. Obwohl die Theorie in vielem bestechend erscheint, wies sie doch eine entscheidende Schwachstelle auf: Der Mensch, er will nicht ins Schema passen. Als Einzelner möchte er etwas haben, was nur ihm gehört.

Die Gärten gehören allen

Vergeblich rannten die Philosophen seit der Antike gegen das Habenwollen an. In seiner Schrift „Utopia“ beschreibt der Brite Thomas Morus einen idealen Staat, in dem das private Eigentum abgeschafft ist. Die Häuser werden gemeinsam bewohnt, Gärten kollektiv bepflanzt. In der Konkurrenz zwischen Sein und Haben schlägt sich sein Musterstaat auf die Seite des Gemeinbesitzes. Morus und alle nach ihm haben eines unterschätzt: den individuellen Drang nach Grund und Boden. Er hat auch mit Verwurzelung und Heimat zu tun, wie es im alten Wort „Scholle“ anklingt.

Wer bewohnt 50 Wohnungen?

Doch hat sich das Eigentum in den vergangenen Jahrzehnten selbstständig gemacht. Immer weniger Menschen häufen immer mehr Besitztümer an. Reichtum verliert dann seinen Sinn, wenn er nurmehr gebunkert wird, ohne zu dienen. Man kann fünf Wohnungen wechselnd bewohnen. Aber 50 oder 500? Vor diesem Hintergrund baute bereits das Grundgesetz eine Bremse ein: „Eigentum verpflichtet,“ es soll eine soziale Bindung haben und der Allgemeinheit nützen. Es ist kein feudaler Gutshof, sondern erfüllt auch eine gesellschaftliche Funktion. Es dient als Allmende. Die Politik hätte guten Grund, von der Klausel regen Gebrauch zu machen. Sie tut es aber kaum.

Haben ohne Besitzen

Dafür entwickeln sich andere Formen von besitzender Besitzlosigkeit. In der Mobilität zeichnen sich die ersten Muster dafür ab. So benötigen immer mehr junge Menschen keinen Fahrzeugschein mehr, wenn sie Auto fahren wollen. Es reicht ihnen, wenn sie einen fahrbaren Untersatz leihen können und danach wieder abgeben. Die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts wird vermehrt auf eine Ökonomie des Teilens und Verteilens setzen. Sie wird den drängenden Herausforderungen eher gerecht als das Wurschteln auf der privaten Parzelle oder der argentinischen Hazienda, die bis zum Horizont reicht und einem europäischen Fonds gehört.