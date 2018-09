In der Regel verlaufen Theaterstücke so, dass am Ende klar ist, wer gewonnen und wer verloren hat. Wer der Gute ist und wer der Böse. Doch in dem Schmierenstück, das uns die Berliner Polit-Bühne in dieser Woche zumutet, bleiben nur Verlierer. Kein Applaus, keine Zugabe, im Gegenteil, überall Entsetzen und Bestürzung.

Jetzt könnte man über die schlechte Verfassung unserer Bundesregierung mit dem Hinweis hinweggehen, dass Regierungsmannschaften früher oder später immer in Turbulenzen geraten sind, egal welcher Parteifarbe. Aber erstens liegt der Start dieser Großen Koalition erst fünf Monate zurück und zweitens beschädigt der Machtkampf vor laufenden Kameras die Glaubwürdigkeit der Handelnden erheblich. In weiten Teilen der Bevölkerung bleibt hängen, dass sich Politik vor den wirklich wichtigen Themen des Landes drückt und lieber Schauplätze sucht, um sich wechselseitig zu beharken. Das ist jämmerlich. Und es bedroht insofern unsere Demokratie als dass die Menschen den Glauben daran verlieren, dass Kanzlerin und Ministerriege ihre Kräfte dem Wohl des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren und Schaden von ihm abwenden werden – so wie es der Amtseid eigentlich vorsieht. Das Aus der Regierung stand unmittelbar im Raum, verriet CDU-Generalin Annegret Kramp-Karrenbauer. Wegen der Versetzung eines Bundesbeamten, das muss man sich mal vorstellen.

Das Beunruhigende ist, dass Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles nur noch geeint sind in der Furcht vor der AfD. Getrieben von der Angst, dass ihr die Rechtsaußen-Fraktion bei möglichen Neuwahlen so viele Stimmen abjagt, dass es die Parteien in noch nie dagewesenem Ausmaß schüttelt.

Kampf ums politische Überleben

Als Erster wird Horst Seehofer diese Erfahrung machen. Am 14. Oktober wählt Bayern einen neuen Landtag und es ist sehr wahrscheinlich, dass die CSU weit unter ihrem Ziel der absoluten Mehrheit bleiben wird. Zahlreiche Abgeordnete werden ihren Sitz verlieren und Schuldige in der CSU suchen – auf dieser Liste wird der Parteichef dann ganz oben stehen, wenn er nicht schon längst darauf vermerkt ist. So ist auch zu erklären, warum Seehofer seinen Verfassungsschutzpräsidenten geschützt und ins Innenministerium berufen hat. Er wollte der AfD in Bayern keinen Beleg dafür liefern, dass offen ausgesprochene Kritik an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin zum Jobverlust führt. Es wäre politischer Selbstmord gewesen.

Unter die Räder geraten ist dagegen schon jetzt SPD-Chefin Andrea Nahles. Sie hatte viel zu früh auf der Abberufung Hans-Georg Maaßens bestanden und übersehen, dass Seehofer den Präsidenten des Verfassungsschutzes als Staatssekretär berufen und dafür einen hoch geschätzten SPD-Fachmann zur Seite schieben würde. Einen Experten für Wohnungspolitik, ein Themenfeld also, in dem die Sozialdemokraten punkten wollen. Der parteiinterne Sturm der Entrüstung wuchs sich in hoher Geschwindigkeit zu einem Orkan aus und es ist alles andere als sicher, dass Nahles das Vertrauen der Partei durch die Neuverhandlung der Causa Maaßen wiederherstellen kann. Abgerechnet wird auf dem nächsten Parteitreffen im November. Die SPD nennt die Veranstaltung übrigens „Debatten-Camp. Mit Lust auf morgen“.

Und Angela Merkel? Die Großmeisterin im Erledigen von Kritikern? Auch ihr ist es nicht gelungen, Hans-Georg Maaßen aus ihrem Umfeld zu entfernen. Sie verliert abermals einen Machtkampf gegen Horst Seehofer und lässt Zweifel an ihrer Durchsetzungsstärke aufkommen. Diese Zweifel werden auch in ihrer eigenen Fraktion immer lauter und mittlerweile offen geäußert.

Das Prinzip Hoffnung regiert mit

So bleiben unterm Strich drei zunehmend geschwächte Parteichefs an der Spitze unseres Landes. Denen es tatsächlich gelungen ist, aus einer kleinen Krise eine noch größere zu machen und sich in schöner Regelmäßigkeit ihrer wechselseitigen Geringschätzung zu versichern. Das sind keine guten Voraussetzungen, um unser Land in turbulenten Zeiten gut zu führen. Und es sind überhaupt keine guten Voraussetzungen dafür, um die AfD auf Distanz zu halten.

So regiert bei der CDU und SPD in Berlin derzeit das Prinzip Hoffnung mit – die Hoffnung darauf, dass es den permanenten Unruheherd Horst Seehofer nach der Bayernwahl putzt und die Regierung in der Wahrnehmung der Bevölkerung wieder auf einen Kurs zurückkehren kann, der Vertrauen ausstrahlt. Der Philosoph Ernst Bloch schrieb: „Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen.“ Mit seriöser, sachbezogener und lösungsorientierter Politik könnte man es aber auch versuchen. Gerne ab sofort.

