Der Name steht für die fatale Anziehungskraft der Terrormiliz Islamischer Staat unter jungen Menschen aus Europa: Sarah O. Sie war erst 15, als sie auf die Propaganda der Terrororganisation IS hereinfiel und ihr bis dahin geregeltes Leben als Schülerin an einem Konstanzer Gymnasium aufgab.

In diesem Moment hat die heute 21-Jährige nicht nur ihr eigenes Leben weggeworfen, sondern die Zerstörung von Menschenleben in Syrien tatkräftig unterstützt. Das zumindest ist es, was die Bundesanwaltschaft der Rückkehrerin nachweisen muss, die ab Mitte Oktober vor Gericht stehen wird.

Zeugen aus Syrien?

Zeugenaussagen werden sie zweifelsfrei belasten müssen. Das könnte mit Hilfe der beiden Jesidinnen gelingen, die Sarah O. als Sklavinnen in ihrem Haushalt hielt: Einem Haus, das anderen Menschen weggenommen worden war, die entweder geflüchtet oder von den Schergen des IS ermordet worden waren. Doch ob die Bundesanwaltschaft die beiden als Zeuginnen finden und gewinnen konnte, ist nicht bekannt.

Die beiden Frauen dürften zum Dreh- und Angelpunkt dieses Prozesses werden: Mit ihrer Aussage, sollte es dazu kommen, könnte die junge Konstanzerin schwer belastet werden. Ohne sie muss sich die Anklage auf andere Aussagen, womöglich Indizien stützen, die am Ende nicht ausreichen könnten, um zu einem Urteil zu gelangen.

Kinder, die zu Opfern werden

Dabei gebar Sarah O., nach islamischem Recht mit einem viele Jahre älteren Mann verheiratet, drei Kinder in einem Klima der Einschüchterung und des Terrors. Kinder, die von klein auf die Schüsse von Maschinengewehren gehört haben müssen, womöglich Schlimmeres mitansehen mussten. So hat Sarah O. auch ihren Kindern Gewalt angetan, die heute in einer Pflegefamilie leben.

Für die Justiz gilt es umso mehr, den Eindruck zu vermeiden, dass an dieser jungen Frau ein Exempel statuiert werden soll: Im Gegenteil, hier muss Recht gesprochen werden – und zwar nach den Regeln eines funktionierenden Rechtsstaats. Bleibt zu hoffen, dass die Beweislast, die die Bundesanwaltschaft über sieben Monate sammelte, bis sie Anklage erhob, schwer genug wiegt, um Sarah O. zu verurteilen. Ein Geständnis wird man von dieser Frau wohl nicht erwarten können.

Selbst Opfer

Ob die Gehirnwäsche, der sie zum Opfer gefallen war, noch revidiert werden kann, darf bezweifelt werden: Zu jung war sie, als sie auszog, um sich dem IS anzuschließen. Andererseits alt genug, um zu begreifen, was sie tut. Für Sarah O. wird Jugendstrafrecht angewendet werden müssen – war sie im Tatzeitraum von 2014 bis 2017 ja zum Teil noch minderjährig. Ein allzu hohes Strafmaß wird man daher nicht erwarten dürfen. Ob es bei der jungen Frau zu einer Läuterung führt, ist ohnehin fraglich.

Ihr junges Alter, die Tatsache, dass sie als Frau den Rufen des IS folgte, darf nicht darüber hinwegtäuschen, was sie getan hat: Vor Gericht steht sie als Tatverdächtige, die großes Unrecht begangen hat.