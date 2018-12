von Martin Ferber und Dieter Löffler

Sie waren sich ihres Sieges sicher. Sehr sicher sogar. „Die Mehrheit für Friedrich Merz steht“, verbreiteten die Anhänger des 63-jährigen Sauerländers aus dem Lager der Wirtschaftsliberalen und der Konservativen in der CDU am späten Donnerstagabend nach den Sitzungen der Landesverbände und der Vereinigungen am Vorabend des CDU-Parteitages in Hamburg euphorisch.

In den großen Landesverbänden Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen, die alleine fast 60 Prozent der Delegierten stellen, gebe es eine klare Mehrheit für Merz, unter den ostdeutschen Delegierten ohnehin. Auch die Mittelstandsvereinigung, die Junge Union und die Kommunalpolitische Vereinigung stünden hinter dem früheren Fraktionschef im Bundestag.

Die Rechnung der Merzianer war ebenso schlicht wie scheinbar sicher: Bereits im ersten Wahlgang werde Annegret Kramp-Karrenbauer ihr gesamtes Wählerspektrum ausschöpfen, dagegen würden die Spahn-Wähler im zweiten Wahlgang geschlossen Friedrich Merz wählen, allein schon um AKK zu verhindern.

Spahn-Wähler doch nicht geschlossen hinter Merz in der zweiten Wahlrunde

Umso größer der Katzenjammer und die Katerstimmung, als sich am späten Freitagnachmittag herausstellte, dass diese Rechnung zu viele Unbekannte enthalten hatte und nicht aufgegangen war. Denn die 157 Spahn-Wähler waren mitnichten geschlossen ins Merz-Lager gewechselt, sondern 67 gaben ihre Stimme der amtierenden CDU-Generalsekretärin, 17 mehr als für die absolute Mehrheit notwendig waren. Mit 517 zu 482 Stimmen setzte sich AKK gegen Merz zwar denkbar knapp durch, doch Mehrheit ist Mehrheit.

„Von langer Hand“ geplanter Coup gegen Merz – so der Vorwurf

Rasch macht unter den Delegierten ein Gerücht die Runde: Die Junge Union, die im ersten Wahlgang ihren Kandidaten Spahn unterstützte, sei geschlossen zu AKK übergelaufen, da diese JU-Chef Paul Ziemiak angeboten habe, ihr Generalsekretär zu werden. „Spahn soll per SMS seine Wähler zur Wahl von AKK aufgerufen haben“, sagt ein Delegierter unserer Zeitung. „Das hat Merkel eingefädelt“, tobt ein anderer. Der Coup, die Junge Union auf die Seite der Saarländerin zu ziehen und somit Merz zu verhindern, sei „von langer Hand“ im Adenauer-Haus geplant worden. „Merkel wollte unter allen Umständen Merz als Parteichef verhindern“, so der Vorwurf. „Ziemiak hat sich kaufen lassen – für einen Posten.“

„Es brodelt gewaltig“

Entsprechend groß sind die Wut und der Frust bei den Wirtschaftsliberalen und den Konservativen in der CDU. Auf den Gängen der Hamburger Messe machen sie aus ihrem Herzen keine Mördergrube, sprechen von „Verrat“ und werfen der Parteiführung vor, klar gegen den Mehrheitswillen der Basis zu verstoßen, die Merz wolle. Einzelne Abgeordnete berichten von Austritten langjähriger Parteimitglieder, andere überlegen laut, eine neue Partei zu gründen, die sich zwischen CDU und AfD positioniert, oder sich eventuell der vom früheren AfD-Chef Bernd Lucke gegründeten Partei „Liberal-konservative Reformer“ (LRK) anzuschließen. „Es brodelt gewaltig“, sagt Alexander Mitsch, der Vorsitzende der konservativen Werteunion, gegenüber unserer Zeitung. „Annegret Kramp-Karrenbauer muss die tiefe inhaltliche Spaltung der Partei überwinden, indem sie den Wirtschaftsliberalen und Konservativen die Hand entgegenstreckt und ihnen ein starkes Angebot zur Zusammenarbeit macht.“ Paul Ziemiak sei das jedenfalls nicht. Entscheidend sei vor allem, „dass sich inhaltlich etwas bewegt“.

Alexander Mitsch | Bild: Uli Deck/dpa

Auch im Landesverband Baden-Württemberg mit seinen 41 Kreisverbänden ist die Angst vor dem Zerwürfnis groß. „Ich bin sehr enttäuscht“, gibt Merz-Fan Thomas Bareiß, der Chef des als knochenkonservativ geltenden CDU-Bezirks Südwürttemberg-Hohenzollern, offen zu. Auf ihn kommt die Aufgabe zu, der Basis zwischen Schwäbischer Alb und Oberschwaben verständlich zu machen, warum sich der Parteitag für Kramp-Karrenbauer entschieden hat. Einfach wird das nicht: Auch in seinem Revier, unter anderem in Ravensburg und Friedrichshafen, schlossen sich Kreisverbände einer Initiative an, die zur Wahl von Friedrich Merz aufrief. Auch den Waldshuter Felix Schreiner graust es vor dem Echo seiner Parteifreunde am Hochrhein. Im Südwesten gebe es ebenfalls Austritte, ist in Hamburg zu hören.

Kritik an AKK – Ziemiak sei eine „wenig überzeugende Wahl“

Hinter den Kulissen wird Kritik an der neuen Parteichefin laut. Ziemiak sei eine „wenig überzeugende Wahl“, sagt ein Parteigrande unserer Zeitung. Da hätte „schon was anderes“ kommen müssen. Eine Berufung von Jens Spahn zum Generalsekretär, ein Wechsel von Peter Altmaier an die Spitze des Gesundheitsministeriums und eine Berufung von Friedrich Merz zum neuen Wirtschaftsminister wäre „ein Fanfarenstoß“ gewesen, der der Union neuen Auftrieb gegeben und die Wirtschaftsliberalen zufriedengestellt hätte. Zwar hatte Spahn im Vorfeld eine Kandidatur als Generalsekretär abgelehnt, aber das, so heißt es in Parteikreisen, hätte nicht das letzte Wort sein müssen. „Da muss eine Parteichefin kämpfen, werben und was bieten.“

Neuen Schwung bringt die Idee, Merz als Wirtschaftsminister einzusetzen

Die Idee, Merz das Wirtschaftsministerium anzubieten, elektrisiert seine Anhänger. „Es wäre ein großartiges Signal, wenn exponierte Wirtschaftsfachleute wie Friedrich Merz oder Carsten Linnemann Aufgaben im Bundeskabinett übernehmen würden“, sagt Werteunion-Chef Mitsch. Noch deutlicher wird der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im Bundestag, der Karlsruher Axel E. Fischer: „Friedrich Merz muss Wirtschaftsminister werden, zumal Peter Altmaier bisher weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.“ Es sei dringend notwendig, dass die neue Vorsitzende den Wirtschaftsflügel einbinde, damit sich die 48 Prozent der Delegierten, die Merz ihre Stimme gegeben hätten, auch in der Politik der Union wiederfinden.

Um die Partei wieder zu einen, sind auf jeden Fall große Taten nötig

Ein Argument, das man auch im Lager von Annegret Kramp-Karrenbauer ernst nimmt. „Das Motto des Parteitags ist jetzt Auftrag für die neue Vorsitzende und für uns alle: Zusammenführen!“, sagt der stellvertretende Unionsfraktionschef Andreas Jung aus Konstanz. „Ich würde es sehr begrüßen, wenn auch Friedrich Merz an Bord bleibt.“ Würde das die Gräben zuschütten? Mit Schrecken erinnern sich Baden-Württembergs Christdemokraten an die Kampfabstimmung zwischen Günther Oettinger und Annette Schavan um die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2006. Oettinger gewann, doch das konservative Schavan-Lager blieb verletzt auf der Strecke zurück. Die Folgewirkungen sind bis heute zu spüren: Sie kosteten die CDU fünf Jahre später die Macht im Land.

Andreas Jung | Bild: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Baden-Württemberg „Die neue Bundesvorsitzende ist eine sehr kluge Frau" – Thomas Strobl im Interview Das könnte Sie auch interessieren

Auch der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl versucht, den Unmut herunterzuspielen. Die Gefahr einer Spaltung sehe er nicht, sagt er auf Nachfrage des SÜDKURIER. „Es waren drei starke Kandidaten“, so sein Einwand, „da ist es klar, dass es ein sehr knappes Ergebnis gibt.“ Für wen er als Delegierter stimmte, behält der Landesvorsitzende weiterhin für sich, um kein Öl ins Feuer zu gießen. Er sagt nur so viel: „Mit dem Ergebnis können wir leben.“ Bei der Vorstellungsrunde in Böblingen vor zwei Wochen lag Merz, dem Beifall nach zu urteilen, noch vorn. Bei seiner Rede in Hamburg sei er jedoch unter seinen rhetorischen Fähigkeiten geblieben, sagt Strobl. Das habe sich gerächt.