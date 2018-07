Reinhard Grindel sollte Studiogast sein in einer ZDF-Sendung zum Thema Özil – er hat abgesagt. Dafür hat der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes nun schriftlich Stellung bezogen. Klar, dass er den Rassimus-Vorwurf Özils zurückweist und stattdessen die integrative Kraft des Fußballs im Lande beschwört.

Die gibt es zweifelsfrei, aber das ist nicht das Thema mit Blick auf Amt und Handeln Grindels. In der Affäre um das Erdogan-Bild wäre es Chefsache gewesen, den Konflikt rechtzeitig zu befrieden. Vorher fehlte ihm Weitblick – und jetzt die Einsicht.

Eine Frage des Formats, aber dass Grindel bleiben will, überrascht nicht. Persönlich wäre der Rücktritt ein Sturz ins Bodenlose, beim Sesselkleben hilft ihm, dass in DFB-Kreisen die Furcht groß ist, ein Abgang des Uefa-Exekutivmitglieds Grindel könne sich negativ auf die Wahl des EM-Ausrichters 2024 auswirken. Sollte am 27. September der Zuschlag allerdings an den Konkurrenten Türkei gehen, muss Grindel tun, was sowieso angesagt wäre: den Hut nehmen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein