Was hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) mit ihren beiden Vorgängern Thomas de Maizière (CDU) und Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) gemeinsam? Erstens: Alle drei wurden vorübergehend als mögliche Nachfolger von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gehandelt. Und zweitens: Alle drei bestanden den Crashtest im Verteidigungsministerium für das höchste Regierungsamt nicht.

Sollte von der Leyen am 1. November als erste Frau Präsidentin der EU-Kommission werden, könnte erneut jemand in die Chefetage des Bendlerblocks einziehen, für den der schwierige Kabinettsposten eine Bewährungsprobe wäre: Gesundheitsminister Jens Spahn. Sein Name fällt bei den Spekulationen um die mögliche Nachfolge von der Leyens am häufigsten. Daneben werden drei Verteidigungsexperten gehandelt.

- Für SPAHN wäre der Wechsel ins Verteidigungsministerium durchaus nochmal eine Beförderung. Außenpolitisch gilt das Mitglied der Atlantik-Brücke und der Vertraute des umstrittenen US-Botschafters Richard Grenell vor allem als glühender Verfechter der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Spahn landete bei der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Chefin Ende 2018 zwar hinter ihr und Friedrich Merz auf dem dritten und letzten Platz. Trotzdem wird er neben Merz und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet als potenzieller Kanzlerkandidat gehandelt.

- PETER TAUBER kennt man vor allem aus seiner Zeit als CDU-Generalsekretär von Dezember 2013 an. Anfang 2018 legte der 44-Jährige nach einer schweren Krankheit das Amt nieder. Inzwischen ist er Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium.

Tauber nimmt regelmäßig an Wehrübungen teil und hat einen sehr guten Draht in die Truppe - was man von der amtierenden Ministerin nicht behaupten kann.

- JOHANN WADEPHUL ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion für Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik.

Der 56-jährige Vorsitzende der schleswig-holsteinischen Landesgruppe war vier Jahre lang Zeitsoldat bei der Bundeswehr, studierte dann Jura und ist seit 2009 Mitglied des Bundestags.

- HENNING OTTE ist der Obmann der CDU/CSU im Verteidigungsausschuss des Bundestags und begleitete die Amtszeit von der Leyens durchaus kritisch. Der 50-Jährige zählt zu denjenigen in der CDU, die lieber Merz als Parteivorsitzenden gesehen hätten. Auch er hat eigene Erfahrungen bei der Truppe gesammelt. Nach dem Abitur wurde er beim Panzerbataillon 333 in Celle zum Reserveoffizier ausgebildet.

