Einmal mehr soll eine breite Mehrheit nach der Pfeife einer Mini-Organisation tanzen. 347 Mitglieder zählt die Deutsche Umwelthilfe in ihrer Kartei. Dieser Scheinriese will tausende Autofahrer auf Tempo 120 (Autobahnen) und Tempo 80 (Bundesstraße) drücken. Der Vorschlag ist kaum durchdacht. Die meisten Fahrer sind mündig genug, selbst einen Gang hinunter zu schalten.

Warum traut man den Autofahrern nicht mehr zu?

Nicht jeder fährt die Leistung seines Turboladers aus und lässt sich auch nicht gerne gängeln. Warum traut man ihm nicht zu, das Richtige zu tun zur richtigen Zeit? Angesichts zahlreicher Baustellen und bestehender Limits gibt es ohnehin kaum mehr doppelspurige Kilometer, in denen man unbeschildert und unbevormundet Gas geben kann. Das soll auch weiterhin möglich sein – auch wenn Verkehrsstrategen wie Minister Winfried Hermann dort bereits mit dem rotem Wimpel stehen. Es geht nicht ums Rasen, sondern um das Retten von vorschriftenfreien Zonen.

Meinung Pro Tempo 120: Einfach einen Gang runterschalten auf der Autobahn von Angelika Wohlfrom

Ohnehin ist die Diskussion symbolisch und die vorgeschlagene Höchstgeschwindigkeit willkürlich. Man könnte ebenso Tempo 100 für Autobahnen ins Spiel bringen oder gleich Tempo 80. Das wäre dann noch ökologischer, schonender, leiser. Nur wird die Rechnung ohne die Praxis gemacht. Wer denkt eigentlich noch an die Pendler, die mit dem fahrbaren Untersatz in die Arbeit gelangen und zwar am liebsten zügig? Sie haben nicht die Wahl zwischen Fahrrad, Bus oder S-Bahn. Sie können nur zwischen Auto und Auto entscheiden, wenn sie das Haus verlassen. Lasst sie fahren und bremst nicht!