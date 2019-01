Mit unseren Daten im Netz ist es wie mit unseren Wohnungen. Es ist ein Albtraum, dass Leute, die wir nicht kennen, sich einfach Zugang verschaffen und in unserem Privatesten rumwühlen. Während wir aber bei der Haustüre lieber noch ein zweites Mal schauen, ob wir abgeschlossen haben und ansonsten auch wirklich alle Fenster zu sind, sind viele Bürger bei persönlichen Daten im Internet deutlich naiver. Da reicht es manchen, ein Passwort für alles mögliche zu haben, was in etwa so sicher ist, wie daheim die Haustüre einfach nur zuzuziehen und gleich auch noch den Schlüssel auf die Fußmatte zu legen.

Brauchen wir jetzt Gesetze, Vorgaben, Prüfungen, damit die Deutschen ihre Daten sicher versperren? Nein, natürlich nicht. Wer bildlich gesprochen bei offener Terrassentür das Haus verlässt, der darf sich halt nicht wundern, wenn bei ihm eingebrochen wird. Denn an Wissen, wie man die Daten effektiv schützen könnte, dürfte es niemandem mangeln. Und falls doch, verschafft schon eine schnelle Google-Suche Aufklärung. Wer sein Wissen aber aus Faulheit nicht anwendet, dem hilft auch kein Internet-Führerschein – was auch immer das überhaupt sein sollte. Die Autofahr-Erlaubnis verhindert ja auch nicht, dass manche mit 270 Sachen über die A81 brettern.

Hohe Sicherheit kaum zu erreichen

Noch dazu kommt, dass selbst ein nach Laienverständnis gut geschützter Rechner immer noch recht einfach gehackt werden kann. So wie eben auch in ein abgeschlossenes Haus eingebrochen werden kann. Klar, man kann sich in einen Aufrüstungswettstreit begeben und einen hermetisch abgeriegelten Computer erzeugen – Spaß macht dessen Bedienung dem Alltagsnutzer dann aber nicht mehr.

Stattdessen muss jedem bewusst sein, dass es die absolute Sicherheit auch im Internet nicht gibt. Daraus muss jeder seine eigenen Lehren ziehen. Ein Führerschein, der seinem Besitzer eine Art Sicherheit vorgaukelt, hilft dabei allerdings nicht weiter.