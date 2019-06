Man kann Andrea Nahles bestimmt vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie nichts gerissen hätte in ihrer Zeit als Ministerin und als Fraktionschefin. Mindestlohn? Den hat die Rheinländerin mit dem losen Mundwerk mit durchgeboxt. Stabilisierung des Rentenniveaus? Natürlich die Baustelle von Andrea Nahles – ehedem „Arbeit und Soziales“. Es ist ja nicht so, dass die SPD nach all den Jahren großer Koalitionen nichts auf der Haben-Seite zu verbuchen hätte.

Auch die Seele der SPD-Basis wusste Nahles zu streicheln. Nicht bloß mit feurigen Reden, sondern auch mit der sicher nicht einfachen Abwendung von der ungeliebten Schröderschen Agenda-Politik. Dessen Basta-Ära ist längst vorbei, jetzt darf auch schon mal der einfache Sozialdemokrat mitreden. Dass das bislang nicht dazu geführt hat, dass die SPD sich wieder ihrer selbst und ihrer Ziele gewiss geworden ist – man kann das Nahles vorwerfen. Leicht war die ihr gestellte Aufgabe aber bestimmt nicht.

Meinung Pro: Erst witzig, dann super peinlich – mit ihren derben Sprüchen hat Andrea Nahles ihre Partei auf einen Tiefpunkt geführt. von Uli Fricker

Nein, es ist nicht alles Nahles‚ Schuld. Aber die Gesetze der Sozialhygiene der bisweilen ziemlich unsozialen Sozialdemokratie scheinen nach Wahldesastern einen Sündenbock zu verlangen. Die Reihe ihrer Opfer ist so lang wie ungerecht. Schließlich stand Nahles nicht allein an der SPD-Spitze. Allein auf deren Konto gehen lediglich die „Bätschi“-Reden und ähnliche Fremdschäm-Momente, für die die 48-Jährige immer wieder sorgte. Aber allein darauf lassen sich die jüngsten Wahlpleiten nun wirklich nicht schieben.