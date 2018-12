Auch die Bundesregierung hat alles dafür getan, damit möglichst viele Menschen dem Migrationspakt mit Skepsis begegnen. Quasi still und leise hat Angela Merkel den Bürgern zu verstehen gegeben, dass sie seit 2015 kaum etwas dazugelernt hat und tat daher nichts für eine breite Debatte dieses Uno-Papiers, das sich Pakt nennt – aber nur eine Show-Veranstaltung ist.

Denn die Unterschriftenaktion von Marrakesch lässt sich nach Strich und Faden zerpflücken. Das erste Luftschloss: Man will für eine gerechte Verteilung der durch Migranten entstehenden Lasten sorgen. Es darf gelacht werden. Was nicht mal die EU fertigbringt, will die Uno stemmen? Dieser zahnlose Tiger soll Flüchtlinge vor Ausbeutung schützen? Da möchte man zu gerne wissen, wie das konkret funktionieren soll – zumal das ganze Werk nicht rechtsverbindlich ist. Das heißt: Jedes Land macht jenseits aller Lippenbekenntnisse weiter wie bisher.

Womit wir bei der Einseitigkeit der Abmachung sind. Migranten kommen Menschenrechte zu. Wer aber redet von den Pflichten, von der Bringschuld der Integrationswilligkeit? Kein Wort davon in einem Pakt, der auf einem Auge blind ist. Und naiv. Es wird ein Zugang zu Grundleistungen verbürgt. Eine attraktivere Einladung zur Migration in unsere Sozialsysteme ist kaum denkbar.

Die Aufgabe der Uno ist nicht, Einladungen zu verschicken, sondern die Lage in den Heimatländern zu verbessern. Dazu bleibt der Pakt vage. So lange es dabei bleibt, hätte es auch keiner Unterschrift bedurft.