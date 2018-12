von Ralf Müller und Stefan Lange

München/Berlin – Die Zeiten, in denen die CSU in ihrer Winterklausur keine Gelegenheit ausließ, um Einwanderungs- und Asylrecht zu verschärfen, sind erstmal vorbei. In der Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten, die am kommenden Donnerstag im oberbayerischen Seeon startet, wandelt die CSU vielmehr auf den Spuren der FDP und versucht sich als Steuerentlastungspartei zu profilieren. Der steuerpolitische Aufschlag trägt den Namen "Steuerbremse".

Dass die Leistungsträger entlastet werden sollen, gehört seit vielen Jahren zum festen Wahlkampfrepertoire der Christsozialen – freilich mit mäßigem Umsetzungserfolg. Jetzt aber soll wirklich ernst gemacht werden.

Man brauche eine "Brandmauer gegen die Steuer- und Abgabenlast", heißt es in einer Beschlussvorlage. In Zukunft sollten jährlich auf Grundlagfe der Frühjahrs-Steuerschätzung "Maßnahmen geprüft und ergriffen werden, um die steuerliche Belastung der Menschen nicht weiter steigen zu lassen".

Als erstes wollen sich die Christsozialen auf den Solidaritätszuschlag stürzen, der "nicht mehr auf die Gehaltsabrechnungen, sondern in die Geschichtsbücher" gehöre.

Die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung, noch in dieser Wahlperiode mit einem "deutlichen ersten Schritt" zum Abbau des Soli zu beginnen, dürfe "nicht auf die lange Bank" geschoben werden.

Eine Steuersenkung auf breiter Front fordert die CSU für die deutschen Unternehmen. Ob USA, Frankreich oder Großbritannien – überall seien kräftige Unternehmenssteuersenkungen auf Sätze zwischen 17 und 25 Prozent geplant oder bereits umgesetzt.

Mit einer nominellen Unternehmensbesteuerung von derzeit 30 Prozent (Köperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer zusammengefasst) habe die Bundesrepublik weltweit bald die höchsten Steuern.

Welche politische Zukunft der "Steuer-auf-Bierdeckel"-Erfinder Friedrich Merz hat, weiß man noch nicht, aber seine Idee scheint eine Renaissance zu erfahren.

Die CSU strebt eine "Steuererklärung mit einem Klick" an: Die Finanzbehörden sollen Steuerzahlern die jährliche Steuererklärung schon komplett ausgefüllt zur Verfügung stellen, so dass sie nur noch kontrolliert werden muss und dann mit einem Klick freigegeben werden kann.

Mehr Sicherheit

Mit Blick auf die Europawahl – in Deutschland wird am 26. Mai 2019 gewählt – legt die CSU-Landesgruppe ein bemerkenswert eindeutiges Bekenntnis zur EU, aber auch zur besonderen Verantwortung Deutschlands für die Gestaltung und Stärkung Europas ab. Das Europa-Papier der CSU-Landesgruppe greift auch die Themen Flucht, Migration und Sicherheit in Europa auf.

„Europa muss auch als Sicherheitsgarant stärker in Erscheinung treten“, fordert sie beispielsweise im Einklang mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). An andere Stelle spricht sich die Landesgruppe für eine wehrhafte europäische Verteidigungsunion und der verbesserten Anerkennung von Abschlüssen von Soldaten aus.