Ungeachtet der offenen Zukunft von SPD-Chefin Andrea Nahles ist in Bayern ein Streit zwischen SPD und CSU über die Fortsetzung der großen Koalition im Bund entbrannt. CSU-Generalsekretär Markus Blume wies gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zuvor aufgestellte Forderungen der bayerischen SPD klar zurück. „Was der SPD-Landesverband Bayern formuliert, kann kein Maßstab für erfolgreiches Regieren sein. Die bayerischen Genossen sind chronisch links und anhaltend erfolglos“, sagte Blume der dpa in München. Die von Teilen der SPD geführten Enteignungsfantasien und Steuererhöhungsdebatten seien schuld am schlechten Ansehen der Bundesregierung.

Grundrente mit oder ohne Bedürftigkeitsprüfung

Die bayerische SPD hatte die Umsetzung der Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung und ein Klimaschutzgesetz zur Bedingung für den Fortbestand der großen Koalition im Bund gemacht. „Nur mit derartigen Beschlussen erscheint es uberhaupt noch moglich, im September über eine Fortfuhrung der großen Koalition zu diskutieren“, heißt es in einem von der Landesvorsitzenden Natascha Kohnen auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten Beschluss des SPD-Landesvorstandes.

Bis zur Sommerpause mussten zentrale Gesetzesvorhaben der großen Koalition für sozialen und okologischen Fortschritt umgesetzt werden. Dies seien die Grundrente in der von der SPD erarbeiteten Ausgestaltung und ein Klimaschutzgesetz, heißt es weiter in dem Beschluss. Die Union lehnt eine Grundrente ohne eine Prüfung der jeweiligen Bedürftigkeit der Empfänger bislang kategorisch ab und verweist auf entsprechende Vereinbarungen im aktuellen Koalitionsvertrag sowie auf fehlende Gelder zur Finanzierung.

SPD mit starken Verlusten

„Das Ergebnis der Europawahl offenbart, dass die große Koalition keine Mehrheit mehr hat“, schreibt die Bayern-SPD zur Begründung. In ihm komme eine große Ablehnung der aktuellen Regierungspolitik zum Ausdruck. Diese Regierungskonstellation liefere fur zentrale Fragen der Zeit keine Antworten und handle nicht entschlossen. „Dafür tragt auch die SPD die Verantwortung.“

Die SPD war bundesweit bei der Europawahl am vergangenen Sonntag nach starken Verlusten bei 15,8 Prozent auf Rang drei gelandet, hinter Union und den Grünen. In Bayern erlebten die Genossen ebenfalls mit sogar nur 9,3 Prozent ein Debakel. Zugleich verlor die SPD in Bremen erstmals seit Jahrzehnten die Mehrheit an die CDU.

Zusätzlich befeuert wird die Krise durch eine am Wochenende veröffentlichte Umfrage, die der SPD nicht nur nach ihrer historischen Wahlniederlage vom vergangenen Sonntag einen weiteren Absturz um 5 Punkte auf 12 Prozent attestiert – ein historisches Tief. Zugleich landen im Forsa-Trendbarometer von RTL und n-tv die Grünen eine Woche nach ihrem erdrutschartigen Erfolg bei der Europawahl erstmals vor der Union. Sie gewinnen 9 Prozentpunkte hinzu und erreichen 27 Prozent.

In der SPD gilt seither die Zukunft von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles als offen. Bereits am kommenden Dienstag könnte es zum Showdown kommen. Dann will sich Nahles in der Bundestagsfraktion vorzeitig zur Wahl stellen. Bisher gibt es keinen Gegenkandidaten. Sollte Nahles scheitern, könnte sie auch als Parteichefin stürzen.

Mehrere SPD-Spitzenpolitiker – darunter auch Bundesvize Kohnen – stärkten Nahles nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ in einem gemeinsamen Appell den Rücken. „Die massive öffentliche Kritik an Andrea Nahles ist unfair“, heißt es demnach in einer Stellungnahme die auch Vizekanzler Olaf Scholz, die Ministerpräsidentinnen von Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, Malu Dreyer und Manuela Schwesig, Hessen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel sowie der schleswig-holsteinische Fraktionschef Ralf Stegner unterstützten.

Ungeachtet dessen fordert der bayerische SPD-Vorstand, den bisher fur Dezember geplanten Bundesparteitag auf September vorzuziehen. Dort solle uber die Fortfuhrung der Koalition entschieden und der Parteivorstand neu gewählt werden. „Bis zum Bundesparteitag muss die SPD ihre Vorschlage zur sozialen und okologischen Erneuerung zu griffigen Eckpunkten zusammenfuhren, grundsatzliche Fragen aber auch offene Teilfragen mussen geklart werden“, heißt es weiter. Die Eckpunkte mussten die SPD deutlich von Union und Grunen abgrenzen und sie wieder als politische Bewegung mit klarem Profil erkennbar machen, „die fur eine Mehrheit fur eine Politik streitet, die sozialen und okologischen Fortschritt verbindet.“ Die Eckpunkte sollten dem Bundesparteitag vorgelegt und dort diskutiert und beschlossen werden. „Sie sind die Ausrichtung fur die weitere Arbeit und Kampagne der SPD.“