Im tiefroten Bereich gezündelt, sich tüchtig die Finger verbrannt und selbige dann erschrocken zurückgezogen – in diesem Dreischritt kann man Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und einer der engsten Vertrauten von Bundeskanzlerin Angela Merkel, beschreiben. Mit seinen Gedankenspielen zu Koalitionen der CDU mit der Linkspartei, zumindest in den neuen Bundesländern, ist Günther für manchen zu weit gegangen.

Dass die CDU mit der Nachfolgerin der DDR-Einheitspartei SED ebenso wenig wie mit der rechtspopulistischen AfD über eine Zusammenarbeit spricht, war bislang fester Konsens, an dem außer dem brandenburgischen CDU-Chef Ingo Senftleben kaum jemand rüttelte. Senftleben wollte bereits vor Monaten aber selbst eine Koalition mit der AfD unter bestimmten Umständen nicht gänzlich ausschließen. Nun sah auch Günther ein „gutes Stück Normalisierung zwischen CDU und Linken“.

Nun gibt es an der so genannten „Ausschließeritis“, der kategorischen Absage in die eine oder andere Richtung, viel zu kritisieren. Wenn Kandidaten vor dem Urnengang eine bestimmte Koalition ausschließen, zu der es dann nach dem Urnengang keine vernünftige Alternative gibt, schadet das nur dem Ansehen der Politik.

Längst vorbei sind die Zeiten, als zwei große Lager, SPD und Union, um die Mehrheit wetteiferten und die FDP das Zünglein an der Waage war. Im heutigen Vielparteiensystem müssen alle Kräfte zwischen den extremen Rändern in der Lage sein, miteinander zu reden. Wenn sich dabei eine Konstellation auf gemeinsame Ziele einigen kann – umso besser. In den Bundesländern ist Kunterbunt längst Realität. Doch so weit wie die Grünen, die einmal politische Schmuddelkinder waren und heute allseits gefragte Bündnispartner sind, ist die Linkspartei noch längst nicht. Schwarz-Links bleibt ein Tabu.

Die CDU ist die Partei von Konrad Adenauer, der die Bundesrepublik fest im demokratischen Westen verankerte, konsequent in seiner strikten Ablehnung der sozialistischen Diktatur in der DDR. Und von Helmut Kohl, dem Vater der deutschen Einheit. Dagegen hat die Linke von heute ihre Hauptwurzel in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) des DDR-Regimes. In weiten Teilen der Partei fehlt das Bewusstsein, dass es sich bei der Deutschen Demokratischen Republik um einen Unrechtsstaat gehandelt hat. Mauer, Schießbefehl, allgegenwärtige Bespitzelung durch den Stasi-Apparat – das Grauen im Arbeiter- und Bauernstaat wird in den Reihen der Linken zu oft verharmlost.

Auch wenn die Gesamtpartei mittlerweile nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet wird – einige Zusammenschlüsse innerhalb der Linken wie die Antikapitalistische Linke, die Sozialistische Linke und die Kommunistische Plattform werden auch im aktuellen Verfassungsschutzbericht als extremistisch eingestuft.

Wie war das mit den roten Socken?

Immer wieder zeigt sich, dass eine Vergangenheit als Stasi-Spitzel in der Linkspartei noch lange kein Karrierehindernis sein muss. Dass etliche ihrer Politiker, allen voran der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow, durchaus für pragmatische Sachpolitik stehen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Linke als Ganzes für eine Partei der Mitte noch längst kein akzeptabler Koalitionspartner ist. Selbst die SPD fasst das Thema Rot-Rot-Grün auf Bundesebene allenfalls mit der Pinzette an. Erst recht würde sich die CDU, die so plakativ vor den „roten Socken“ warnte, dem Vorwurf der Beliebigkeit, des Machterhalts um jeden Preise aussetzen, wenn sie sich mit der Linken ins Bett legte.

Die Linkspartei ihrerseits darf nicht zynisch darauf setzen, dass die Erinnerung an das DDR-Unrecht in der Erinnerung fast 30 Jahre nach dem Mauerfall immer mehr verblasst. Erst wenn sie ihre eigene Vergangenheit bewältigt hat, kann sie als Koalitionspartner auch für die CDU infrage kommen.



