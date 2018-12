Niemand darf als Verlierer vom Platz gehen. Wir müssen aufeinander zugehen und die andere Seite einbinden. Wir dürfen keine Gräben zulassen. So tönt es nach dem denkwürdigen Parteitag von Hamburg aus allen Ecken und Enden der CDU, insbesondere aus dem siegreichen Lager von Annegret Kramp-Karrenbauer, der neuen Parteichefin. Man kann es auch kürzer sagen: Die Anhänger von Friedrich Merz sind sauer.

Richtig sauer sogar. Sie hofften auf einen Kurswechsel nach dem Abschied von Angela Merkel, jetzt bekommen sie allenfalls eine Kurskorrektur. Statt neuer Zuversicht herrschen in dieser Ecke der Union Enttäuschung, Verärgerung und Wut.

Gab es Absprachen mit Merz-Unterstützern?

Das Gefeilsche hinter den Kulissen um führende Posten steigert den Frust zusätzlich. Wurden in Hamburg Absprachen mit Merz-Unterstützern getroffen, um Merkels Wunsch-Nachfolgerin durchzudrücken? Die Wahl von Paul Ziemiak, Chef der Jungen Union und einer der Hauptkritiker der Kanzlerin, zum neuen Generalsekretär bestärkt diesen Verdacht.

Der 33-Jährige begann als Anhänger von Jens Spahn, wechselte dann zu Friedrich Merz und klettert nun unter Kramp-Karrenbauer die Karriereleiter hoch. Einen Studienabschluss kann der neue Generalsekretär nicht vorweisen, den Berufsalltag seiner Wähler kennt er nur vom Hörensagen. Heute reichen Abitur und Führerschein, um in der Volkspartei CDU an die Spitze zu kommen, lästerte ein Delegierter. Wundert sich da jemand, dass Ziemiak in Hamburg mit einem 60-Prozent-Ergebnis abgefertigt wurde, obwohl er ohne Gegenkandidat antrat? Das Resultat zeigt, dass es im Bauch der Union mächtig grummeln muss.

Start mit Klotz am Bein

Kramp-Karrenbauer startet somit mit einem mächtigen Klotz am Bein. Ihr neuer Generalsekretär soll das Merz-Lager einbinden, doch es bleibt zweifelhaft, dass die CDU mit derart durchsichtigen Gegengeschäften ihre inneren Zerwürfnisse beilegen kann. Dafür ist in den vergangenen drei Jahren zu viel passiert: Seit dem Flüchtlingssommer von 2015 fühlt sich der rechte Flügel übergangen und nicht mehr ernst genommen.

Die CDU-Spitze habe den Aufstieg der AfD achselzuckend zur Kenntnis genommen, sagte Merz im Vorfeld des Parteitags. Der Vorwurf hat ihm enorm geschadet, weil er taktisch unklug war – aber er ist in der Sache nicht falsch. Die AfD wird keine Mühe haben, Kramp-Karrenbauer zu einem neuen Feindbild aufzubauen. Mit Merz hätte sie es schwerer gehabt.

Was AKK jetzt leisten muss

Jetzt kommt auf die neue Chefin das Kunststück zu, die CDU in der Mitte zu stabilisieren, den Konservativeneine neue Heimat zu bieten und zugleich an die AfD verlorene Wähler zurückzugewinnen. Gelingen kann das nur, wenn sie spürbar andere Akzente setzt als die Kanzlerin, vor allem in der Migrationspolitik.

Aber: Es gibt Grenzen. Die CDU muss den Konservativen in der Gesellschaft ein Angebot machen, nicht jedoch jedem Radikalinski. Glaubwürdig bleibt sie nur, wenn das christliche Menschenbild die Grundlage ihrer Politik bleibt.

Die Trennlinien sind klar

Wo die Trennlinien verlaufen, hat Merkel in ihrer Hamburger Abschiedsrede eindrücklich beschrieben. Die CDU grenzt sich ab, aber sie grenzt niemanden aus. Sie streitet, aber sie hetzt nicht. Sie macht keine Unterschiede bei der Würde von Menschen, egal woher sie stammen.

Die Reihe lässt sich fortsetzen. Die AfD macht Stimmung gegen die Kirchen und hält Bischöfe für Volksverräter. Sie vergöttert Putin, verteidigt Trump und bekämpft Adenauers und Kohls Vorstellung von Deutschland als Teil eines einigen Europa. Eine solche Partei kann für die Christdemokraten niemals ein Partner sein, sondern immer nur ein Gegner.

Die neue CDU-Vorsitzende wird es daher nicht allen unter dem Dach der Union recht machen können. Aber auf sie kommt die Gratwanderung zu, die Gewichte zwischen christlich-sozialem, liberalem und konservativem Flügel der Union neu auszutarieren und alle Richtungen zur Geltung kommen zu lassen. "Zusammenführen und zusammen führen": Dieses Motto prangte in Hamburg groß hinter dem Rednerpult. Das eine setzt das andere voraus.