Grüne und CDU wollen sich in der Sitzung des Koalitionsausschusses auf ein Konzept einigen, mit dem der Hausärztemangel in ländlichen Regionen bekämpft werden soll. Zwar sind die Konzepte unterschiedlich – ein Kompromissvorschlag der medizinischen Fakultäten im Land könnte aber die Lösung sein.

Zunächst drängt die CDU weiter auf die Einführung einer Landarztquote im Medizinstudium. Deren Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart will der von Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) geplanten Erhöhung der Humanmedizin-Studienplätze nur unter einer Bedingung zustimmen. „Die Erhöhung ist verbunden mit der klaren Erwartung, dass aus den zusätzlichen Absolventen auch wirklich Landärzte werden“, sagt Reinhart. Bauers Konzept sieht vor, die Zahl der Studienplätze im Südwesten im Bereich Humanmedizin von derzeit 1500 um zehn Prozent auf 1650 zu erhöhen.

Quote gibt es auch in Bayern

Reinhart beruft sich darauf, dass eine solche Quote in mehreren Bundesländern beschlossen oder bereits eingeführt worden sei – zuletzt in Bayern. Dort sollen ab dem Wintersemester 2020/21 bis zu 5,8 Prozent der bayerischen Medizinstudienplätze für Studenten reserviert werden, die ein Interesse an der hausärztlichen Tätigkeit im ländlichen Raum haben. Der sonst vorgegebene Notendurchschnitt im Abitur entfällt.

Im Gegenzug verpflichten sich die Studenten, mindestens zehn Jahre lang als Hausarzt in einer Region zu arbeiten, die medizinisch unterversorgt oder von Arztmangel bedroht ist. Halten sie ihr Wort nicht, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 250.000 Euro fällig. Eine ähnliche Regelung wird in Nordrhein-Westfalen bereits im laufenden Wintersemester umgesetzt. Hintergrund der Überlegungen in Stuttgart ist, dass laut der Kassenärztlichen Vereinigung in den nächsten fünf Jahren im Südwesten 1000 Hausärzte fehlen – vor allem auf dem Land.

Die Quote wirkt zu spät und setzt falsche Anreize, weil sie Studenten ohne die Befähigung zum Medizinstudium anspricht, argumentiert hingegen das grün geführte Wissenschaftsministerium. Bauer setzt auf Förder- und Stipendienprogramme sowie auf verschiedene Modellprojekte und will zudem ein Neigungsprofil Ländliche Hausarztmedizin einführen.

Inzwischen haben die medizinischen Fakultäten im Südwesten einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Laut diesem soll eine Landarztförderquote ab einem höheren Semester umgesetzt werden. Verpflichtend dabei ist der Studienschwerpunkt Allgemeinmedizin im ländlichen Raum, eine Facharztweiterbildung sowie eine spätere Tätigkeit als Landarzt in dem geförderten Gebiet. Geht ein Student die Verpflichtung ein, dann soll er ein Stipendium von 600 Euro pro Monat bekommen. So könnten laut des Vorstoßes pro Jahr 50 bis 100 Stipendien vergeben werden. Werden die Verpflichtungen nicht erfüllt, muss der betreffende Medizinstudent die Gelder allerdings wieder zurückzahlen.

Grüne offen für Stipendium

Die Grünen sind offen für den Kompromiss-Vorschlag. „Als ergänzende Maßnahme können wir uns ein Stipendium als Landarztförderquote am Ende des Studiums vorstellen. Das Stipendium belohnt diejenigen, die sich im Laufe des Studiums unabhängig von der Zulassung für den Landarzt-Beruf entscheiden“, sagt Grünen-Hochschulexperte Alexander Salomon. Dieses Konzept sei unmittelbar umsetzbar und wirke in wenigen Jahren. So würden positive Anreize gesetzt. Das von der CDU vorgeschlagene Konzept verschiebe „das Problem nur auf den Sankt Nimmerleinstag“.