Nahtod-Erlebnisse können ein Leben verändern. Menschen, die dem Tod quasi ins Auge gesehen haben, berichten hinterher nicht nur von überaus eindrucksvollen Visionen wie Tunnel- oder Lichtphänomenen, sondern leben auch bewusster. Sie wissen um die Endlichkeit des Seins.

Immer wieder Seehofer als Urheber

Gilt das auch für die Bundesregierung? Für CDU, CSU und SPD? Für Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles? Nach gerade einmal sechs Monaten im Amt hat die Wiederauflage der Großen Koalition bereits zwei Nahtod-Erlebnisse hinter sich. Zwei Mal fehlte nicht viel und sie wäre gescheitert, bevor sie überhaupt richtig die Arbeit aufgenommen hätte. Und beide Male stand Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer im Zentrum des Geschehens, einmal als Auslöser, dann als Beschleuniger des Konflikts.

Im Frühsommer war es der von Seehofer verursachte Streit um einen nationalen Alleingang bei den Zurückweisungen an der Grenze, nun der Umgang der Koalitionäre mit dem umstrittenen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Und beide Male gelang es den Spitzen der Koalition nur mit äußerster Kraftanstrengung, das Desaster in letzter Sekunde abzuwenden und vom Nahtod ins politische Leben zurückzukehren. Die Angst, einen Scherbenhaufen zu hinterlassen, von dem nur Extremisten und Demokratie-Verächter profitieren, war – noch – größer als die Hoffnung, in Neuwahlen das Heil zu finden.

Kein Bezug zur Realität mehr

In der Causa Maaßen haben alle drei Parteichefs versagt und sich in eine Situation manövriert, aus der es kein Entkommen ohne Gesichtsverlust mehr gibt. Zu besichtigen ist in allen Regierungsparteien ein eklatanter Autoritätsverlust der Vorsitzenden, gepaart mit einem erschreckenden Verlust des Bezugs zur Realität und zu den tatsächlichen Problemen des Landes, wie selbst Merkel in einem fast beispiellosen Canossa-Gang einräumen musste. Offen streute sie sich Asche aufs Haupt und gab zu, dass die Politik zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen sei.

Aber hilft das noch? Kommt dieses Schuldeingeständnis nicht zu spät? Zu glauben, man könne Maaßen aus dem Amt entfernen und ihn zum Staatssekretär zu befördern, um mit dieser Volte sowohl Nahles wie Seehofer zu besänftigen, war naiv und weltfremd, und der Bevölkerung nicht mehr vermittelbar, bestätigte dies doch den alten Vorwurf, dass es Parteien nur um sich und um Posten geht. Nun soll ein neuer fauler Kompromiss die Lösung sein?

Die SPD leidet noch immer an der Agenda-Politik von Gerhard Schröder und ist in der Frage der Regierungsbeteiligung tief gespalten, CDU und CSU leiden noch immer an der Flüchtlingspolitik Merkels und haben kein Rezept im Umgang mit der AfD gefunden. Angela Merkel und Horst Seehofer stemmen sich gegen den drohenden Amtsverlust, Andrea Nahles kämpft noch immer um die Anerkennung ihrer eigenen Partei.

Aus für Methode Merkel

Hier wie da nehmen die Zentrifugalkräfte zu. In der SPD schart ausgerechnet der unbedeutende Juso-Chef Kevin Kühnert die Unzufriedenen hinter sich, in der Union droht dem engen Merkel-Vertrauten Volker Kauder am heutigen Dienstag die Abwahl als Fraktionschef. Die Methode Merkel, als Fels in der Brandung zu fungieren, als unaufgeregter Hort der Stabilität alle Konflikte klein- und wegzumoderieren, funktioniert nicht mehr. Auch in der CDU ist der Wunsch nach Führung, nach klarer Kante und einem personellen Neuanfang groß.

Die Wahlen in Bayern und Hessen könnten die Prozesse beschleunigen und eine ungeahnte Dynamik entfalten. Wenn Union und SPD die großen Verlierer sind, werden alle Dämme brechen und alle schwelenden Konflikte offen ausbrechen. Nicht auszuschließen, dass dann der letzte Faden reißt, der die Große Koalition noch zusammenhält. Denn auch das erzählen Menschen mit Nahtod-Erlebnissen: Sie verlieren die Angst vor dem Tod.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein