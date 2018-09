Während man sich in Berlin die Köpfe um die völlig theoretische Frage heiß redet, ob "Tornado"-Jets über Syrien den Truppen Assads auf die Schliche kommen sollen, könnte die Bundeswehr im Nachbarland Irak deutlich länger als geplant in Stellung gehen. Denn dort schätzen die irakischen Offiziere die Deutschen als begabte Lehrmeister.

Ungefährlich ist dieser Einsatz dennoch nicht. Die Terroristen des "Islamischen Staats" sind zwar militärisch besiegt, aber zu Anschlägen durchaus fähig. Wer dem Irak zum Frieden verhelfen und neue Flüchtlingsströme verhindern will, kann also nicht möglichst schnell wieder verschwinden. Da liegt Ministerin von der Leyen richtig. Aber einem stärkeren Engagement im Irak muss die Frage vorausgehen: Was wird aus den Kurden im Norden? Auch sie werden von Deutschen ausgebildet. Bleibt der prekäre Frieden mit der Zentralregierung in Bagdad erhalten? Die Frage muss politisch gelöst werden. Die Bundeswehr kann dabei nicht helfen.

