Karlsruhe vor 6 Stunden

Bundesverfassungsgericht prüft Hartz-IV-Sanktionen

Die seit Jahren umstrittenen Hartz-IV-Sanktionen beschäftigen am Dienstag nun auch das Bundesverfassungsgericht. Das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe prüft in einer mündlichen Verhandlung, ob die möglichen Leistungskürzungen verfassungsgemäß sind.